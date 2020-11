DVG-Kundencenter in Duisburg: Mehr Service und Corona-Schutz

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) öffnet im Kundencenter am Hauptbahnhof zu Stoßzeiten zwei weitere Schalter.

Duisburg. Mehr Service und Corona-Schutz: Die Duisburger Verkehrsgesellschaft öffnet im Kundencenter am Hauptbahnhof zu Stoßzeiten zwei weitere Schalter.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG ( DVG ) erweitert das Angebot im Kundencenter am Hauptbahnhof und öffnet zu Stoßzeiten zwei weitere Serviceschalter. Die DVG will damit die Wartezeiten verkürzen und in der Corona -Pandemie durch eine bessere Verteilung der Kunden für mehr Schutz und Sicherheit sorgen. Ein weiterer Vorteil für Kunden und Mitarbeiter vor Ort: Bis zu einem Wert von 25 Euro ist das kontaktlose Bezahlen zukünftig möglich.

Zwischen 11.15 Uhr und 14.45 Uhr sind ab Montag, 16. November, zwei weitere Serviceplätze besetzt. Zu dieser Zeit sind laut DVG die meisten Kunden vor Ort. Daher werde auch die Pausenzeit vom Mittag auf den Vormittag verlegt. Zukünftig schließt das Kundencenter demnach bereits zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr und nicht mehr zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr.

Corona-Schutz in Duisburg: DVG nutzt Pause, um Kundencenter zu reinigen

Die üblichen Öffnungszeiten ändern sich nicht. Das Kundencenter ist außerhalb der Pause montags bis freitags von 7 bis 18.30 Uhr und samstags ohne Pause von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Die Pause nutze die DVG während der Corona-Pandemie dazu, das Kundencenter für den Schichtwechsel des Personals aus Infektionsschutzgründen intensiv zu reinigen.

Verkehrsinformationen zu Bus und Bahn gibt es auf www.dvg-duisburg.de , telefonisch unter 0203 60 44 555 und in der myDVG-App.