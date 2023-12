DVG-Kontrolle: 127 Fahrgäste ohne gültiges Ticket erwischt

Die DVG hat auch in der Vergangenheit schon Ticket-Sonderkontrollen am Duisburger Hauptbahnhof initiiert (Archivbild).

Duisburg Die DVG hat bei einer Schwerpunktkontrolle mit der Polizei am Duisburger Hauptbahnhof viele Fahrgäste von Bus und Bahn ohne Ticket erwischt.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hat bei einer mehrstündigen Schwerpunktkontrolle mit der Polizei am Donnerstag, 30. November, 127 Fahrgäste ohne gültiges Ticket an der Haltestelle „Duisburg Hauptbahnhof“ in der Innenstadt erwischt. Insgesamt wurden 12.119 Personen überprüft.

Die DVG betont: Fahren ohne Ticket seit kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Schon wer zweimal ohne gültiges Ticket in Bussen oder Bahnen erwischt wird, erhält demnach eine Strafanzeige – unabhängig von der Zahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes (EBE) in Höhe von 60 Euro.

