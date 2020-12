Schwerpunktkontrolle DVG: Kein einziger Verstoß bei Maskenkontrolle in Marxloh

Duisburg. Duisburger Ordnungsamt, Polizei und DVG haben bei einer mehrstündigen Schwerpunktkontrolle in Marxloh keinen einzigen Maskenverstoß festgestellt.

Das hat es bisher bei keiner Schwerpunktkontrolle zur Maskenpflicht im Duisburger ÖPNV gegeben: Die Mitarbeiter der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG), des Ordnungsamts und der Polizei haben laut DVG keinen einzigen Verstoß am Mittwoch, 9. Dezember, bei einer mehrstündigen Aktion an der Haltestelle „Marxloh Pollmann“ festgestellt.

Dementsprechend sei bei insgesamt kontrollierten 3.346 Fahrgäste in 104 Fahrzeugen auch kein Bußgeld in Höhe von jeweils 150 Euro verhängt worden. Und die DVG musste auch in keinem Fall von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Verweise aussprechen.

Polizei Duisburg nimmt eine Person fest

Die Polizei hat allerdings bei der Aktion 24 Personalien festgestellt und eine Person aus anderen Gründen festgenommen.

Darüber hinaus wurden 133 Fahrgäste ohne gültiges Ticket erwischt. Die DVG betont: Schon beim ersten Wiederholungsfall gibt es eine Strafanzeige – unabhängig von der Zahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes (EBE) in Höhe von 60 Euro.