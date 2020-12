DVG: Immer weniger Maskenverstöße im Duisburger ÖPNV

Seit 27. April 2020 gilt wegen Corona eine Maskenpflicht im ÖPNV. Die DVG und das Duisburger Ordnungsamt führen seit Mitte August täglich gemeinsame Kontrollen in Bussen, Bahnen und an Haltestellen durch.

Duisburg. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hat bei ihren Maskenkontrollen im ÖPNV mit dem Ordnungsamt zuletzt immer weniger Verstöße festgestellt.

Das Ordnungsamt hat in dieser Woche bei Masken-Kontrollen mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft ( DVG ) sieben Bußgelder in Höhe von je 150 Euro verhängt. Die betreffenden Personen waren entweder ohne Mund-Nasen-Schutz im ÖPNV unterwegs oder hatten diesen falsch angelegt.

Insgesamt wurden 13.551 Fahrgäste überprüft, wobei die DVG auch unabhängig vom städtischen Außendienst kontrolliert. Dann kann sie bei Masken-Verstößen zwar keine Geldbußen verhängen, aber von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Verweise aussprechen.

DVG: 322 Maskenverstöße in Bussen, Bahnen und an Haltestellen in Duisburg

Dies war demnach bei 97 Fahrgästen in Bussen und Bahnen , die den Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt oder gar nicht getragen hatten, aber nur in einem Fall nötig. Alle anderen Passagiere haben laut DVG die Maske nach Aufforderung sofort korrekt angelegt – ebenso wie alle 225 Maskensünder, die an Haltestellen erwischt wurden. Damit hat die Zahl der zuletzt festgestellten Verstöße weiter deutlich abgenommen.

Darüber hinaus trafen die DVG-Prüfer 449 Fahrgäste ohne gültiges Ticket an. Schon beim ersten Wiederholungsfall müssen die Betroffenen laut Verkehrsunternehmen mit einer Strafanzeige rechnen – unabhängig von der Zahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes in Höhe von 60 Euro.

