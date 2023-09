DVG: Freie Fahrt für Kinder bis 14 Jahren zum Weltkindertag

Duisburg. Am Weltkindertag am 20. September haben Kinder bis 14 Jahren NRW-weit freie Fahrt mit Bus und Bahn und bereits am 17. September in ganz Duisburg.

Am Weltkindertag am Mittwoch, 20. September, fahren Kinder bis 14 Jahren NRW-weit und auch mit den Bus- und Bahnlinien der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) kostenlos. Freie Fahrt haben sie bereits am Sonntag, 17. September, in ganz Duisburg. Dann gibt es anlässlich des Weltkindertags ein Familienfest im Innenhafen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Damit unterstützt das Verkehrsunternehmen die Aktion von Unicef und dem Deutschen Kinderhilfswerk, die 2023 unter dem Motto „Jedes Kind braucht eine Zukunft!“ steht. Im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) schließen sich die Verkehrsunternehmen der Aktion an. Wichtig: Kinder unter sechs Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen fahren.

Weitere Verkehrsinformationen zu Bus und Bahn gibt es online auf www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Telefon-Hotline unter 0203 60 44 555 und in der myDVG Bus&Bahn-App.

Weitere Artikel rund um die DVG:

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg