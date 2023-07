DVG: Deutschlandticket doch auch für bischöfliche Gymnasien

Jetzt doch: Auch an den bischöflichen Gymnasien in Duisburg werden die Schoko-Tickets laut DVG nun automatisch auf das Deutschlandticket Schule umgestellt.

Duisburg. Jetzt doch Deutschlandticket statt Schoko-Ticket: Laut DVG gibt es gute Nachrichten für die Schüler an den bischöflichen Gymnasien in Duisburg.

Gute Neuigkeiten für Eltern und Schülerinnen und Schülern an den bischöflichen Gymnasien Abtei und St. Hildegardis in Duisburg: Auch dort werden die Schoko-Tickets nun doch auch automatisch auf das Deutschlandticket Schule umgestellt beziehungsweise können neue entsprechende Abonnements abgeschlossen werden. Dies teilt die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) mit. Die Gymnasien hatten sich zunächst dagegen entschieden – nun also die Kehrtwende.

Schon länger ist klar, dass ab dem 1. August, pünktlich zum Start des Schuljahres 2023/24, alle Kinder und Jugendlichen der städtischen Schulen in Duisburg das Deutschlandticket statt des Schoko-Tickets bekommen (wir berichteten). Damit können sie für 29 Euro im Monat bundesweit alle Busse, Straßenbahnen, Stadt- und U-Bahnen sowie S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpresse in der zweiten Klasse nutzen. Die Stadt Duisburg fördert dies mit über 1,672 Millionen Euro.

