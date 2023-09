DVG befragt Fahrgäste in Duisburg – das ist der Grund

Befragungen finden auch am DVG-Kundencenter am Duisburger Hauptbahnhof statt.

Duisburg. Die DVG befragt im September ihre Fahrgäste in Duisburg – an ihrem Kundencenter, an Haltestellen und in den Fahrzeugen. Das ist der Grund.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) befragt nach eigenen Angaben von Dienstag, 5. September, bis 22. September ihre Fahrgäste. Die Interviewerinnen und Interviewer erkundigen sich nach dem verwendeten Fahrausweis, dem Wohnort und nach der Sprache, die die Befragten im Alltag sprechen.

Die Befragungen finden am DVG-Kundencenter, an den Haltestellen und in den Fahrzeugen statt. Die Interviewerinnen und Interviewer können sich mit einem Ausweis legitimieren.

Die Ergebnisse der Befragung dienen laut DVG der internen Auswertung, sind anonym und werden nicht veröffentlicht.

