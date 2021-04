Ein angeblicher Corona-Fall in einer Bahn der Linie 903 hat in der vergangenen Woche in Duisburg für Aufregung gesorgt. Die Behauptung einer Mutter wurde über die stark frequentierte Facebookseite „Duisburger Nachrichten“ verbreitet, stellte sich am Ende aber als falsch heraus, wie DVG und Polizei betonen.