Schmuckraub Duo raubt Duisburger Ehepaar in dessen Wohnung aus

Duisburg. Die Polizei Duisburg sucht nach einem Mann und einer Frau. Das Duo raubte ein älteres Ehepaar in dessen Wohnung in Röttgersbach aus.

Zwei Unbekannte haben am Montagnachmittag in Duisburg-Röttgersbach ein älteres Ehepaar (87 und 91 Jahre alt) in deren Wohnung ausgeraubt.

Der Mann und die Frau standen laut Polizeiinformationen um 16.15 Uhr an der Wohnungstür an der Tellmannstraße. „Habt ihr einen Kugelschreiber und ein Blatt Papier für uns?“, fragten sie, um Zugang zur Wohnung zu bekommen.

Schmuckraub in Duisburg-Röttgersbach: Polizei sucht Duo

Dort ging alles dann plötzlich ganz schnell: Die Frau drang in die Küche und das Wohnzimmer ein und griff nach zwei Schmuckschatullen aus braunem Leder. Dann flüchtete sie, während ihr Komplize im Flur den 91 Jahre alten Mann zur Seite schubste.

Gemeinsam rannte das Duo dann in Richtung Kaiser-Friedrich-Straße davon und verstaute dabei seine Beute in einer Tasche.

Die Kripo sucht nun nach den Tätern, die nach Beschreibung des Ehepaars zwischen 25 und 40 Jahre alt sein sollen. Beide haben dunkle Haare und trugen zur Tatzeit eine blaue OP-Maske.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 280 0 entgegen.

