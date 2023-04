Duo raubt 67-Jährigen im Duisburger Rotlichtviertel aus

Duisburg. Zwei Männer haben einen 67-Jährigen im Duisburger Rotlichtviertel mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt. Das weiß die Polizei über die Tat.

Zwei Unbekannte haben am Dienstag im Duisburger Rotlichtviertel einen 67-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt.

Der Mann hatte an einem Automaten an der Julius-Weber-Straße gerade Geld abgehoben, als einer der Täter plötzlich nach dem Portemonnaie in seiner Hosentasche griff. Der Duisburger fuhr herum, wurde dann von dem zweiten Räuber mit der Waffe bedroht.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Mit ihrer Beute flohen die Unbekannten dann in Richtung Heerstraße. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 fahnden nun nach ihnen und nehmen Hinweise von Zeugen unter 0203 280 0 entgegen.

Hinweise zu den beiden Räubern nimmt die Duisburger Kripo entgegen. Foto: Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Services

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg