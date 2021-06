Dumm gelaufen: 24-Jähriger will Polizist Drogen verkaufen

Der Deal ging komplett schief: Ein junger Mann hat versucht, einem Beamten in Zivilkleidung Drogen zu verkaufen. Der informierte die Kollegen.

Auf diesen Kunden hätte er wohl lieber verzichten sollen: Ein 24-Jähriger hat in Duisburg einen in zivil gekleideten Polizisten angesprochen, ob dieser „nicht Drogen kaufen wolle“. Der Beamte habe das Angebot am Freitagabend abgelehnt und seine Kollegen informiert, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Einsatzkräfte hätten den Drogendealer anschließend observiert und letztlich festgenommen. Bei dem Mann seien nicht unerhebliche Mengen Drogen aufgefunden worden, welche offensichtlich für den Verkauf bestimmt waren, hieß es. (dpa)

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg