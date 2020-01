Duisburgs OB schlägt neue Dezernentin vor: eine gute Wahl

Krützberg geht – Astrid Neese kommt. Das ist eine gute Nachricht aus dem Rathaus. Mit diesem Vorschlag für die Neubesetzung des Mega-Dezernats ist es Sören Link gelungen, eine Kandidatin zu präsentieren, die über die Parteigrenzen hinweg das Vertrauen der Politik genießen kann. Die Wahl der Duisburger Chefin der Agentur für Arbeit zur neuen Dezernentin mit der Zuständigkeit fürs Soziale, die Bildung, Jugend und Kultur gilt als sicher.

Astrid Neese ist in Duisburg bekannt. Sie ist gut vernetzt mit der Wirtschaft, Bildungs- und auch Sozialträgern. Sie hat Führungserfahrung und ist Expertin auf dem für die Stadt so wichtigen Gebiet der Arbeit und (Weiter-)Bildung. Noch dazu ist sie eine Frau! Mit ihr wird es im achtköpfigen Verwaltungsvorstand neben Personaldezernentin Kerstin Wittmeier künftig immerhin zwei Frauen geben.

Dass Astrid Neese keine ausgewiesene Kulturfrau ist, macht nichts. Auch Krützberg war kein Kulturmann. Und lange dürfte die Kultur diesem Dezernat eh nicht mehr zugeordnet bleiben. Einen Neuzuschnitt hat Sören Link bereits angekündigt – nach der Kommunalwahl. Warum erst dann, erschließt sich nicht wirklich. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür. Denn auch wenn man Frauen nachsagt, dass sie multitaskingfähiger sind als Männer, so wird auch Astrid Neese Prioritäten setzen müssen – und die werden ganz klar woanders liegen: Auf den Bereichen Soziales und Bildung. Das Kulturdezernat wird erst einmal weiterhin nebenher laufen.

CDU und SPD reichen Antrag zum Nahverkehrsplan ein – aber ohne konkrete Vorschläge

Der Rat wird Ende Januar in seiner Sondersitzung aber noch eine weitere Entscheidung treffen, die auf eine Nachricht in dieser Woche beruht: CDU und SPD haben einen gemeinsamen Antrag zum neuen Nahverkehrsplan vorgelegt. Die Verwaltung soll aufgrund der betrieblichen Erfahrungen, die von der DVG bislang gesammelt wurden, und der Kritik der Bürger prüfen, wo nachgebessert werden muss. Das ist gut. Damit setzen die Parteien teilweise um, was sie im Herbst nach der großen Kritikwelle angekündigt haben.

Was aber in dem Antrag fehlt, sind Vorschläge. Stattdessen schiebt die GroKo den Ball einmal mehr der Verwaltung zu. Warum eigentlich? Die Kritik der Bürger ist doch hinlänglich bekannt. Warum bekennen die Parteien nicht Farbe und sagen: „Hier oder dort würden wir den Bürgern folgen und nachbessern wollen. Geht das, liebe Verwaltung? Und wenn nein, warum nicht?“ Und hier dürfen sich auch gerne alle anderen Parteien angesprochen fühlen. Es würde den Prozess beschleunigen und wäre ein Signal an die Bürger, dass ihre Vorschläge ernst genommen werden.