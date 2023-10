Duisburgs neuer Bahnsteig – hat noch immer keine Rolltreppe

Duisburg Hauptbahnhof, an den Gleisen 12 und 13: Der Bahnsteig ist zwar saniert und seit Mitte Juli in Betrieb – eine funktionierende Rolltreppe aber gibt es hier immer noch nicht.

Duisburg. Der modernisierte Bahnsteig des Duisburger Hauptbahnhofs hat auch drei Monate nach der Inbetriebnahme keine Rolltreppe. So erklärt es die Bahn.

Nach der zweiwöchigen Sperrung der Bahnstrecken rund um Duisburg in den Herbstferien dürften einige Fahrgäste nach der Rückkehr enttäuscht sein: Die Rolltreppe hinauf zum neuen Bahnsteig des Duisburger Hauptbahnhofs (Gleise 12 und 13) funktioniert entgegen der Ankündigungen der Bahn immer noch nicht.

Seit Mitte Juli ist der erste sanierte Bahnsteig in Betrieb, dort halten seither Regionalzüge und ICE. Die beiden Rolltreppen dort aber waren laut Bahn „erheblich beschädigt worden“ und laufen „trotz frühzeitiger Reaktivierung der stillgelegten Anlagen [...]“ noch immer nicht. Grund seien „unter anderem außergewöhnlich lange Lieferzeiten für die Ersatzteile“ gewesen, so ein Sprecher.

Hauptbahnhof Duisburg: Weitere Verzögerung beim Einbau der neuen Rolltreppe durch „Lieferengpässe“

Erst kündigte die Bahn an, die Rolltreppen würden „voraussichtlich Ende August“ wieder zur Verfügung stehen. Dann: „voraussichtlich Ende September“. Nun steht auf dem Schuld an der Baustelle in der Gleishalle, die Rolltreppe werde „voraussichtlich ab dem 31.10.2023 wieder zur Verfügung“ stehen. Ein möglicherweise frustrierter Scherzkeks hat aus 2023 mit dem Stift 2028 gemacht.

Warum es nun nochmals länger dauert? Ein Bahnsprecher antwortet: „Aufgrund von Lieferengpässen verzögert sich die Wiederinbetriebnahme“. Und bestätigt: „Aktuell geht die DB davon aus, dass die Rolltreppe Ende Oktober für Reisende freigegeben werden kann.“

Bahn: Zweite Rolltreppe erst 2024

Die Rolltreppe am nördlichen Ende des Bahnsteigs, am Verknüpfungstunnel Mülheimer Straße, war nach Angaben der Bahn „irreparabel beschädigt“. Diese werde erst „Anfang 2024 gegen eine komplett neue Anlage ausgetauscht“, hatte ein Bahn-Sprecher im September gesagt.

Immerhin: Der Fahrstuhl in der Gleishalle, vom Fußgängertunnel hinauf an die Gleise 12 und 13, scheint seit seiner Inbetriebnahme Ende August (wir berichteten) zu funktionieren. Seither hat sich die Situation für gehbehinderte Fahrgäste und solche mit schwerem Gepäck zumindest etwas verbessert.

Seit August 2022 wird die alte Gleishalle des Duisburger Hauptbahnhofs im laufenden Betrieb bis voraussichtlich 2028 saniert: für mindestens 260 Millionen Euro, von Gleis 13 bis 1.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) erneuert seit Mitte September zwei Rolltreppen an der U-Bahnhaltestelle „Duisburg Hauptbahnhof“. Die Stadt Duisburg investiert rund 650.000 Euro, ein Teil davon wird durch Landes- und Bundesmittel gefördert.

