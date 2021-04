Duisburgs Netzwerk WoLeDu sagt Wohnungsbörse wegen Corona ab

Die Wohnungsbörse des Duisburger Netzwerks „WoLeDu – Wohnen und Leben in Duisburg“ in der Innenstadt fällt zum zweiten Mal wegen Corona aus.

Duisburg. Die Wohnungsbörse des Netzwerks „WoLeDu – Wohnen und Leben in Duisburg“ fällt wegen Corona aus. Hier gibt es Infos für die Wohnungssuche.

Wer in Duisburg eine Wohnung sucht, muss sich auch in diesem Jahr woanders informieren als bei der Wohnungsbörse in der Innenstadt: Das wohnungswirtschaftliche Netzwerk „WoLeDu – Wohnen und Leben in Duisburg“ muss die Wohnungsbörse zum zweiten Mal in Folge absagen. Grund ist die Corona-Pandemie.

Die Wohnungsbörse war eigentlich für den 8. Mai in der Innenstadt geplant. „Das derzeitige Infektionsgeschehen wird eine Präsenzveranstaltung in absehbarer Zeit kaum möglich machen“, sagt Duisburgs Wohnungsdezernentin Astrid Neese.

Das städtische Amt für Soziales und Wohnen will Wohnungssuchende über seine Dienststellen unterstützen. Thomas Schürkes, Geschäftsführer des Netzwerks WoLeDu, hofft auf bessere Bedingungen in der Zukunft und empfiehlt bis dahin den Weg über das Internet: „Unter woledu.de haben wir ein Kontaktformular zu rund 30 Wohnungsunternehmen hinterlegt.“ Dort gibt es auch eine Infobroschüre mit aktuellen Kontaktdaten zum Download.

Auf Wohnungssuche in Duisburg? Hier gibt’s Informationen: