Duisburgs größte Silvesterrakete leuchtet bunt und lautlos

Duisburg. Die Stadtwerke schicken allen Duisburgern einen bunten Weihnachtsgruß: Zu Silvester erstrahlt der Turm in einer besonderen Beleuchtung.

Eine liebgewonnene Duisburger Tradition lässt auch zu diesem Jahreswechsel den Himmel über der Stadt erstrahlen: Die Stadtwerke begrüßen das neue Jahr mit einer besonderen Beleuchtung, die den Turm als bunte Rakete leuchten lässt.

Auch wenn in diesem Jahr die Duisburgerinnen und Duisburger in der Silvesternacht auf ein lautes und buntes Feuerwerk verzichten müssen, wollen die Stadtwerke dennoch allen Menschen an Rhein und Ruhr einen Neujahrsgruß senden. Der Stadtwerketurm wird zu Duisburgs größter Silvesterrakete – natürlich lautlos, und ohne tatsächlich in die Luft zu gehen. Mit Einbruch der Dunkelheit lohnt sich also ein Blick Richtung Hochfeld zum Baudenkmal der Stadtwerke.

Lichtdesign-Preis für Beleuchtung des Stadtwerketurms in Duisburg

Die Lichtkunst ist prämiert: Das von Lichtarchitekt Peter Brdenk aus Essen geplante und umgesetzte Beleuchtungskonzept wurde 2020 mit dem Deutschen Lichtdesign-Preis in der Kategorie „Außenbeleuchtung/Inszenierung von Wahrzeichen“ ausgezeichnet.

Die Lichtinstallation entsteht durch eine Kombination aus verschiedenartig geformten LED-Lichtkörpern, darunter 180 Strahler und 256 Meter Lichtlinien. Sie illuminieren die filigrane Stahlkonstruktion des Stadtwerketurms.

