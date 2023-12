Das Stadtfest in der City gehört zu den beliebtesten Veranstaltungen in Duisburg.

Duisburg Stadt- und Ruhrorter Hafenfest, Marathon, CSD und mehr: 2024 finden wieder viele Events statt. Diese Termine sollten sich Duisburger vormerken.

Für das neue Jahr 2024 ist der Veranstaltungskalender schon gut gefüllt. Zu jeder Jahreszeit finden in Duisburg sowohl Klassiker wie die Akzente, das Matjesfest oder das Traumzeit-Festival statt als auch regionale Formate wie die Extraschicht oder die Ruhrtriennale. Einige Termine stehen bereits fest, andere lassen noch auf sich warten. Eine Übersicht mit den Event-Highlights 2024 in Duisburg:

Duisburger Akzente machen 2024 den Anfang

Früh im Jahr findet das Kulturfestival Akzente statt. Vom 1. bis 24. März stehen Veranstaltungen an wechselnden Orten aus den Bereichen Theater, Performance, Tanz, Bildende Kunst, Literatur, Musik und Film auf dem Programm – im Vorjahr waren es mehr als 90. Allein die Ausstellung „Museum of the Moon“ in der Salvatorkirche sahen rund 30.000 Menschen.

Infos: www.duisburger-akzente.de

Das Matjesfest hat in Duisburg Tradition

Das Duisburger Matjesfest gilt als größtes in Nordrhein-Westfalen. Es wird seit 1995 auf der Königstraße gefeiert und gilt als beliebter Auftakt in die Freiluftsaison in der City. Pro Ausgabe reichen die Gastronomen zwischen 100.000 und 120.000 Matjesfilets über die Theke – mal ganz klassisch mit Zwiebeln, mal eingelegt in Rote Beete. 2024 findet das Fest vom 30. Mai bis 2. Juni statt und dauert damit einen Tag länger als zuletzt.

Infos: www.duisburgkontor.de/events/matjesfest

Beim Matjesfest in Duisburg reichen die Gastronomen jedes Jahr zwischen 100.000 und 120.000 Matjesfilets über die Theke. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Rhein-Ruhr Marathon: 42 Kilometer durch Duisburg

Tausende Läufer erobern Duisburg am 2. Juni beim Rhein-Ruhr Marathon, laufen wahlweise 21 oder 42 Kilometer durch die Stadt. Die zahlreichen Straßensperrungen zeugen von den Dimensionen des Events, das immer auch viele Schaulustige anzieht.

Infos: www.marathon.de/laufevent/rhein-ruhr-marathon-duisburg

Drachenboot Fun Regatta im Duisburger Innenhafen

Die Drachenboot Fun Regatta im Innenhafen ist ein Spektakel. Nach oftmals hartem Training zeigen die Teams viel Einsatz, haben aber vor allem viel Spaß. Letzterer steht auch für die vielen Menschen im Vordergrund, die das Rennen beobachten oder auch nur wegen des gleichzeitig stattfindenden Innenhafenfestes ans Wasser kommen – 2024 vom 7. bis 9. Juni.

Infos: www.innenhafen-portal.de/termine/drachenboot-regatta

Zeitgleich mit der Drachenboot Fun Regatta findet in Duisburg auch das Innenhafenfest statt. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Festival im Landschaftspark Nord: Traumzeit 2024

Zu den bereits bestätigten Acts für das Traumzeit-Festival gehört unter anderem Faber. Er stand 2018 zuletzt im Landschaftspark Nord auf der Bühne. Im Sommer 2024 kommt der Schweizer Singer-Songwriter mit seinem neuen Album „Addio“ nach Duisburg. Die Traumzeit findet dann vom 21. bis 23. Juni statt.

Infos: www.traumzeit-festival.de

Extraschicht: Die Nacht der Industriekultur

Während einige von Duisburgs bedeutendsten Museen für ein abwechslungsreiches Kultur-Programm anlässlich der Extraschicht sorgten, krönte ein spektakuläres Höhenfeuerwerk im Innenhafen die Nacht der Industriekultur. Ein Programm für 2024 wurde noch nicht bekannt gegeben, dafür aber der Termin am 1. Juni.

Infos: www.extraschicht.de

Wann findet 2024 das Stadtfest in Duisburg statt?

Der enorme Besucheransturm auf das Stadtfest im Jahr 2022 setzte sich auch 2023 fort. In der Vergangenheit gab es zwar auch Kritik am Programm der Veranstaltung, doch sie gehört weiter zu den beliebtesten in Duisburg. Für 2024 hat das Organisations-Team die Tage vom 18. bis 21. Juli ausgewählt.

Infos: www.duisburgkontor.de/events/stadtfest

Live-Musik gehört zu den wichtigsten Programmpunkten beim Duisburger Stadtfest. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Christopher Street Day: CSD 2024 in Duisburg

Meist um die 1000 Menschen machen den Christopher Street Day in Duisburg zu einem – im Vergleich zu anderen Städten – kleinen, aber nicht minder bunten Ereignis. 2024 wird die Regenbogenfahne am 29. Juli gehisst, bevor es mehrere Kilometer durch die Innenstadt geht.

Offizielle Infos: www.dugay.de

Viele Schiffe auf dem Rhein beim Ruhrorter Hafenfest

Das Ruhrorter Hafenfest soll auch 2024 wieder mit Live-Musik, Trödel und Rummel an die Hafenpromenade locken. Die verwandelt sich vom 16. bis 19. August in eine große Kirmeslandschaft mit Bühnen und Ständen. Viele Schiffe auf dem Rhein und am Ufer verleihen der viertägigen Veranstaltung das passende Ambiente.

Infos: www.duisburgkontor.de/events/ruhrorter-hafenfest

>>NOCH KEINE TERMINE FÜR SOMMERKINO, WEINFEST UND HANIEL OPEN AIR

Noch keine Termine wurden bislang für Weinfest, Sommerkino, Ruhrtriennale, Lichtermarkt und Weihnachtsmarkt bekannt gegeben.

Das Haniel Open Air soll 2024 wieder stattfinden, um im zweijährigen Rhythmus zu bleiben. Auch hier steht ein Termin noch aus.

Das Platzhirsch-Festival pausiert im Jahr 2024 wegen finanzieller Schwierigkeiten, soll aber 2025 wieder stattfinden.

