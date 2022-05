Duisburger doxs!-Festival: Tanja Tlatlik ist neue Leiterin

Duisburg. Die Stadt Duisburg hat Tanja Tlatlik als Nachfolgerin von Gudrun Sommer zur Leiterin des Festivals für Kinder- und Jugenddokumentarfilm berufen.

Das Duisburger Dokumentarfilm-Festival „doxs!“ für Kinder und Jugendliche wird ab sofort von Tanja Tlatlik geleitet. „Tanja Tlatlik ist eine ideale Wahl, weil sie als Organisationsleitung das Festival in seinem Zusammenspiel zwischen europäischer Strahlkraft und lokalem Bezug bereits seit mehreren Jahren gestaltet und mit diesem Wissen neue und bereichernde Impulse setzen kann“, so Bildungsdezernentin Astrid Neese.

Doxs! sei in Duisburg „besonders wichtig für das medienpädagogische Angebot“, so Volker Heckner, Leiter der Volkshochschule, bei der das Festival organisatorisch angesiedelt ist. In den letzten zwei Corona-Jahren habe doxs! auch seine Nähe zu den digitalen Lebensrealitäten der Kinder und Jugendlichen unter Beweis gestellt. „In diesem Zusammenhang hat sich Tanja Tlatlik als Organisatorin dieser Formate hervorgetan.“

Tanja Tlatlik ist seit 2015 bei doxs! tätig, seit 2019 als Organisationsleiterin. Sie hat Film und und audiovisuelle Medien an der Ruhr-Universität-Bochum sowie an den Universitäten in Montreal und Amsterdam studiert. „In diesen Zeiten der vielseitigen Herausforderungen verändern sich nicht nur die Ansprüche an Bildungsprozesse, sondern auch das Verantwortungsgefühl der jungen Generation. Doxs! nimmt Kinder und Jugendliche in ihren Auseinandersetzungen mit der Welt ernst und zeigt Geschichten aus ihren Perspektiven – stets verknüpft mit dem Wunsch nach einem gemeinsamen Austausch“, so Tlatlik. Die 21. Ausgabe von doxs! findet mit der Duisburger Filmwoche vom 7. bis 13. November 2022 statt.

Tlatliks Vorgängerin Gudrun Sommer, die das Festival doxs! aufgebaut und ihm nationale und internationale Anerkennung verschafft hat, hat sich Ende März nach 25 Jahren aus Duisburg verabschiedet. Sie will das aus dem Duisburger Festival hervorgegangene „Doxs Ruhr“ weiterentwickeln.

