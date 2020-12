Duisburgs Anti-Terror-Poller wieder außer Betrieb

Erst Mitte November dieses Jahres gingen die Anti-Terror-Poller in Duisburgs Innenstadt an den Start. Jetzt sind sie schon wieder außer Betrieb.

Die Tragödie in Trier hat erneut schmerzlich deutlich gemacht, dass nicht nur islamistisch motivierte Täter ein Auto als Waffe benutzen, um unschuldige Menschen in den Tod zu reißen. Vor solchen Attacken sollen die Anti-Terror-Poller, deren Einbau nach dem 2017 gefassten Dringlichkeitsbeschluss des Rates gut dreineinhalb Jahre gedauert hat, die Menschen in der Duisburger Innenstadt schützen. Mitte November gingen sie nach zahlreichen Verzögerungen und Pannen in Betrieb. Doch in Sicherheit wiegen können sich die Passanten in der Einkaufszone der City nicht. Denn kaum eingeschaltet wurden die Anlagen jetzt wieder ausgeschalt, die stählernen Stahlsperren wieder runtergefahren. Es gebe Optimierungsbedarf, begründet die Stadt auf Anfrage der Redaktion.

Nach Plan und ohne Zwischenfälle gestartet

Auf Rot stehen die Ampeln an den Zufahrtssperren jetzt vorerst bis Weihnachten nicht. Foto: Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Nach erfolgreichen Testläufen seien die Anti-Terror-Poller im November in Betrieb genommen worden und im Anschluss sei alles nach Plan und ohne gemeldete Zwischenfälle verlaufen, erklärt Stadtsprecher Malte Werning. Aber: Gerade die erste Phase im Betrieb eines neuen Systems sei wichtig, um „Erkenntnisse des Zusammenspiels der unterschiedlichen Komponenten im Alltag zu erlangen und auch Dinge im Ablauf zu optimieren.“ Dabei gehe es um das Zusammenspiel der Kommunikationssäulen, an denen sich berechtigte Einfahrwillige ausweisen müssen, und dem Steuerungszentrum.

Werning: „Seit Ende November nehmen wir kleinere Justierungen bei den elektronischen Komponenten vor. Die Änderungen zielen darauf ab, die Kommunikation der unterschiedlichen Nutzer/Empfänger mit dem System weiter zu optimieren. Da diese Arbeiten nicht allzu umfangreich sind und an allen Standorten durchgeführt werden, können sie bis Weihnachten abgeschlossen werden.“

Ungehinderte Zufahrt

Derweil sind die versenkbaren Poller wieder in der Erde verschwunden, die ungehinderte Zufahrt zur City an all diesen Standorten ist auch außerhalb der üppigen Duisburger Anlieferungszeiten (täglich von 6 bis 12 Uhr und 19 bis 22 Uhr) theoretisch für jeden möglich. Das soll so bleiben, bis die Arbeiten beendet sind.

„Das ist notwendig, da während der Arbeiten an den elektronischen Komponenten die hydraulischen Poller außer Funktion sein müssen“, erklärt Werning. „Rettungsfahrzeuge, Anlieger oder Händler könnten sonst bei hochgefahrenen Pollern nicht einfahren.“

Der Zeitpunkt für die Arbeiten ist bewusst gewählt, wie der Stadtsprecher erläutert: „Wir haben dabei den Ausfall des Weihnachtsmarktes, die öffentlichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und die deshalb weniger stark belebte Fußgängerzone zum Anlass genommen, diese Arbeiten noch im Dezember durchzuführen.“