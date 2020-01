Duisburgerinnen wollen bei Vox das „Perfekte Dinner“ kochen

Gleich drei Teilnehmerinnen aus Duisburg sind in dieser Woche vom 13. bis 17. Januar unter den fünf Hobbyköchen, die beim Fernsehsender Vox von montags bis freitags jeweils ab 19 Uhr das „Perfekte Dinner“ kochen wollen.

In der beliebten Fernsehreihe laden sich die Kandidaten gegenseitig nach Hause ein und servieren ein Dreigänge-Menü. Der gesamte Abend wird von den Mitstreitern bewertet: Ist der Tisch angemessen dekoriert, die Speisenauswahl harmonisch und der Service zuvorkommend? Nach jedem Dinner vergeben die Gäste je maximal zehn Punkte. Wer gewinnt, erfahren die Teilnehmer erst am Ende der Woche, wenn jeder einmal Gastgeber war. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 3.000 Euro.

Duisburgerin serviert vorab Rote-Bete-Carpaccio mit gebackenem Schafskäse-Crumble als Vorspeise

Gleich zum Auftakt versucht eine Duisburgerin ihr Glück: Bettina (45) ist Versicherungskauffrau und serviert als Vorspeise ein Rote-Bete-Carpaccio mit gebackenem Schafskäse-Crumble und dazu frisches Kräuterbrot. Zum Hauptgang gibt es einen Sous-vide-gegarten Thunfisch in Mohn-Sesam-Panade - kurz gebraten und geküsst von Olivenöl, dazu Kartoffel-Pastinaken-Stampf mit Rotweinjus-Topping und glasierten Honig-Möhrchen. Zum Dessert kommt ein Mascarpone-Quark-Träumchen mit Eierlikör und Früchten samt einem Caramelo- und Mescladis-Likörchen auf den Tisch.

Kristina Leliveldt aus Duisburg serviert spanische Tapas, eine traditionelle Paella mit Kaninchen und zum Abschluss eine Crema catalana. Foto: TVNOW / ITV Studios

Einen Tag später ist eine Röttgersbacherin an der Reihe: Kristina Leliveldt ist 34 Jahre alt, gelernte Tischlerin, arbeitet aber als Objektleiterin. Sie präsentiert vorab spanische Tapas, als Hauptspeise eine traditionelle Paella mit Kaninchen und zum Abschluss eine Crema catalana.

Rentnerin aus Alt-Homberg präsentiert einen Klassiker

Wiltrud Kempkes, 69-jährige Rentnerin aus Alt-Homberg, will am Mittwoch mit einer Süßkartoffelsuppe als Vorspeise punkten. Anschließend serviert sie einen Sauerbraten mit Rotkohl und Klößen und danach Dessert-Variationen vom Apfel.

Nach dem Duisburger Damentrio stellen sich noch ein Hobbykoch aus Oberhausen und zum Abschuss ein Kandidat aus Essen an den Herd. Die Macher vom „Perfekten Dinner“ bleiben dem Ruhrgebiet in dieser Woche also komplett treu.