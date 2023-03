Duisburgerin wird 101 Jahre alt: Was sie immer noch fit hält

Duisburg. Anneliese Schäfer wohnt ihr Leben lang in Duisburg. Nun wird sie 101 Jahre alt. Was die ehemalige Thyssen-Angestellte heute fit hält.

Anneliese Schäfer hat allen Grund zur Freude: Die Duisburgerin ist am Freitag stolze 101 Jahre alt geworden und feiert ihren Geburtstag mit Familie, Freunden und Nachbarn aus dem Seniorenzentrum Röttgersbach.

Ihr Leben lang hat die Seniorin im Duisburger Norden gewohnt, bis zum Alter von 99 Jahren in der eigenen Wohnung. Früher hat sie bei Thyssen in Beeckerwerth viele Jahre in der Küche gearbeitet und sich ansonsten um ihre Familie gekümmert. Mit ihrem Mann ist sie immer viel gereist – bis zu seinem Tod habe sie oft in Spanien überwintert.

Anneliese Schäfer ist kontaktfreudig und an allem interessiert, was in der Welt so passiert – das war immer schon so und ist auch heute noch so. Im Seniorenzentrum Röttgersbach ist sie gerne unter Menschen, spielt und unterhält sich mit ihnen und ist an vielem interessiert – das habe sie jung und fit gehalten. So ist sie oft bei Ausflügen dabei und sei ein zufriedener Mensch.

Für ihre Gratulanten aus der Familie und dem Freundeskreis hat sie die Kaffeetafel reich gedeckt. Den Bewohnerinnen und Bewohnern in ihrem Wohnbereich hat zu zusätzlich Lachshäppchen zum Abendessen ausgegeben. (olk)

