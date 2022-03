Duisburgerin (87) im eigenen Haus ausgeraubt und geschlagen

Duisburg. Eine Frau ist einer Seniorin nach Hause gefolgt, um sie im Flur auszurauben und mehrfach zu schlagen. Die Polizei Duisburg sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Frau hat am Dienstagmittag eine 87-Jährige Duisburgerin in einem Mehrfamilienhaus auf der Schreckerstraße in Alt-Hamborn ausgeraubt.

Um kurz nach 12 Uhr folgte sie der Seniorin in den Hausflur und forderte Geld. Als die 87-Jährige ablehnte, schlug die Räuberin mehrfach mit der Faust gegen den Kopf der Dame und schnappte sich ihre Handtasche aus dem Korb des Rollators.

Polizei Duisburg sucht nach junger, schlanker Frau

Die Unbekannte flüchtete mit der Beute, darunter Bargeld, persönliche Dokumente und eine Brille, in Richtung Hamborner Altmarkt. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Täterin gesehen haben oder Hinweise zu ihr geben können. Sie soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß sein. Sie hatte lange schwarze Haare, eine schlanke Statur und trug eine weiße Jacke.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

