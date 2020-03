Bei Gewalttätigkeiten innerhalb der Familie steht die Justiz am Ende oft machtlos da. Denn nicht selten, haben sich die Streitenden wieder versöhnt, machen Geschädigte von ihrem Recht Gebrauch, die auf der Anklagebank sitzenden nahen Verwandten nicht belasten zu müssen. So auch im Falle eines 39-Jährigen, der wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz stand.

Laut Anklage hatte er an seinem Geburtstag, dem Tag vor dem Heiligabend 2018, seine 63-jährige Mutter in deren Wohnung in Kaßlerfeld besucht. Er soll die Frau in ihrer Wohnung eingesperrt und ihr mindestens vier Mal vor den Kopf geschlagen haben. Und zwar auf jene Seite, an der die Frau schon mehrfach operiert worden war.

Hauptbelastungszeugin machte vor dem Duisburger Gericht einen Rückzieher

Man könnte höchstens raten, was das Motiv war. Vielleicht hatte die Geschädigte das Geschenk für den Sprössling vergessen oder es war einfach zu viel Alkohol im Spiel. Der Angeklagte wollte sich zur Sache jedenfalls nicht äußern.

Ebensowenig seine Mutter. Schon vor Beginn der Verhandlung hatten die 63-Jährige und ihr Sohn einträchtig auf dem Flur nebeneinander gesessen. Und so überraschte es kaum, dass die Hauptbelastungszeugin einen Rückzieher machte. „Ich möchte nichts sagen“, lautete ihr einziger Satz im Zeugenstand.

Damit waren auch die belastenden Angaben, welche die 63-Jährige kurz nach der Tat gegenüber der Polizei gemacht hatte, für den Strafrichter nicht mehr verwertbar. Er musste den 39-Jährigen auf Kosten der Staatskasse freisprechen.