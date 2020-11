Duisburg. Für einen anstehenden Gefängnisaufenthalt brauchte eine 61 Jährige aus Duisburg noch einen Koffer. Deshalb ging sie in Hochfeld auf Diebestour.

In den vergangenen 21 Jahren wurde eine 61-Jährige aus Duisburg 14-mal verurteilt. Meist wegen Diebstahls und meist zu Geld- oder Bewährungsstrafen. Doch im Dezember 2019 war es vorbei: Mit dem letzten Urteil war klar, dass sie insgesamt 18 Monate würde absitzen müssen. Doch zwischen dem Richterspruch und dem Haftantritt Ende Januar zog sie noch einmal durch mehrere Läden in Hochfeld.

In einem Lebensmittelladen stahl sie Tabak und Konserven. In einem anderen Geschäft war es ein Koffer, in einem Textilladen nahm sie eine Jacke mit. Der Gesamtwert lag bei 150 Euro. „Ich wusste, dass ich ins Gefängnis musste“, gab die Angeklagte kleinlaut zu. Da brauche man doch ein paar Vorräte und eine warme Jacke. „Und einen gescheiten Koffer hatte ich auch nicht mehr.“

Rentnerin (61) ging in Duisburg auf Diebestour

Aber ihr monatliches Taschengeld sei schon aufgebraucht gewesen, so die unter Betreuung stehende Angeklagte. „Ich wusste, dass noch Geld auf dem Konto war. Aber meine Betreuerin hat nichts rausgerückt.“ Sie sei so frustriert gewesen, dass sie sich alles Notwendige zusammengestohlen habe, so die 61-Jährige. „Alles andere habe ich ausgeblendet. Das war ein großer Fehler.“

„Für die Staatsanwaltschaft ist das ein Elfmeter“, meinte der Anklagevertreter trocken. Schließlich sei das keine spontane Sache, sondern eine geplante Tatserie gewesen. „Man kriegt das Geld nicht und zieht einfach los.“ Angesichts der zahlreichen Vorstrafen und des Zeitpunktes der neuen Taten – zwischen einer Verurteilung und dem Antritt einer Strafhaft – komme da nur eine weitere Freiheitsstrafe ohne Bewährung in Betracht, argumentierte der Staatsanwalt.

„Einen Elfmeter kann man verschießen“, griff der Verteidiger das Fußballbild auf. Selbst der Anwalt musste aber zugeben, dass „er in diesem Fall rein geht.“ Der Strafrichter sah das ganz genau so: Er verlängerte den Aufenthalt der 61-Jährigen hinter Gittern um noch einmal sechs Monate.