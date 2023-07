Duisburgerin (48) handelte aus zwei Wohnungen mit Drogen

In Wohnungen an der Reinerstraße in Duisburg-Bruckhausen fanden die Ermittler Drogen. (Archivbild)

Duisburg. Eine 48-Jährige soll aus zwei Wohnungen im Duisburger Norden mit Drogen gehandelt haben. Nun gingen zivile Einheiten in die Objekte.

Die Polizei hat am Samstag in Duisburg eine mutmaßliche Drogendealerin festgenommen. Die 48-Jährige soll aus zwei Wohnungen an der Reinerstraße in Bruckhausen einen Handel mit Betäubungsmitteln betrieben haben.

Zivile Beamte und Ermittler durchsuchten am Samstag die Objekte. Zuvor hatten sie Hinweise darauf erhalten, dass sich dort Drogen befinden könnten und die Bewohnerin damit handeln soll.

Polizei Duisburg findet in Wohnungen Kokain, Marihuana und Amphetamin

Mit einem Rauschgiftspürhund gingen die Polizisten in die Wohnungen und fanden neben rund 7,5 Kilogramm Amphetamin noch etwa ein Kilogramm Marihuana und ein paar Gramm Kokain. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sowie einen Laptop, das Smartphone und Bargeld der 48-Jährigen sicher.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die Frau dann wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg