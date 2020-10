Ein damals in Marxloh lebender Mann war am Abend des 20. Oktober 2013 wütend und verzweifelt. So sehr, dass er seine Wohnung an der Rainerstraße in Schutt und Asche legte. Sieben Jahre nach der Tat stand der 44-jährige Duisburger nun wegen schwerer Brandstiftung vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz.

Er vermisste sein Kind, das man ihm und seiner drogensüchtigen Ehefrau weggenommen hatte, erklärte er vor Gericht zu den Beweggründen seiner Tat. Mit seiner Partnerin hatte er zuvor Streit. Sie soll am Hauptbahnhof der Prostitution nachgegangen sein, um ihre Sucht zu finanzieren. Aus Wut über seine Frau steckte er die Wohnung an.

Der Angeklagte legte ein rückhaltloses Geständnis ab und hielt dabei auch mit seiner Lebensgeschichte nicht hinter dem Berg. „Mein Stiefvater hat 1988 meine Mutter umgebracht“, berichtete er. Der 12-Jährige landete in einem Heim in der Eifel. „Dort habe ich früh die falschen Leute kennengelernt“, so der 44-Jährige mit Blick auf seine zahlreichen Vorstrafen.

Drogen und Gefängnis: Eine tragische Lebensgeschichte

Er geriet an Drogen, saß mehrfach im Gefängnis. Zwischenzeitlich sei er sogar einmal zwei Jahre Mitglied in einem Rocker-Club gewesen. „Doch ich habe mich davon gelöst, habe erfolgreich eine Therapie gemacht.“ Ein neues Leben wollte er sich aufbauen, als er 2010 nach Duisburg zurückkehrte. Was zunächst auch durchaus gut zu klappen schien.

„Ich habe geheiratet. 2012 wurde mein Sohn geboren. Ein Wunschkind“, berichtete der Angeklagte und kämpfte mit den Tränen. „Doch meine Frau hat hinter meinem Rücken mit Drogen angefangen. Sie wurde ein paar Mal mit Rauschgift erwischt und das Jugendamt nahm uns das Kind weg. Da brach für mich eine Welt zusammen.“

Griff zur Flasche und zum Feuerzeug

Er habe in der Zeit danach viel getrunken, gab der Angeklagte zu. Auch am Tattag als er nach der Begegnung mit seiner Frau am Hauptbahnhof Papier und Textilien in Haufen aufschichtete und die Wohnung an sieben Stellen anzündete. „Ich wollte vor allem ihre Wäsche zerstören“, so der 44-Jährige. „Viel hatten wir ja eh nicht mehr.“

Auch andere Straftaten räumte der Angeklagte ein: einen Ladendiebstahl, ein paar Schwarzfahrten und zwei Bedrohungen. Die letzten Taten liegen schon fast vier Jahre zurück. Das Verfahren hatte sich immer wieder verzögert, auch weil der Angeklagte häufiger umzog und zwischenzeitlich nicht aufzufinden war. Für das Urteil spielten sie am Ende eh keine Rolle mehr.

Gericht gab 44-Jährigem Bewährungschance

Das Schöffengericht beschränkte die umfangreiche Anklage auf die schwere Brandstiftung. Viel sprach nach der Beweisaufnahme für den 44-Jährigen: Sein rückhaltloses Geständnis, die alkoholbedingte Enthemmung zur Tatzeit, die schwierige Lebenssituation in der er sich befand, dass er inzwischen in geordneten Verhältnissen lebt und nicht zuletzt der lange zeitliche Abstand zur Tat. Der Angeklagte kam deshalb mit einer milden Strafe davon: Eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten wurde auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.