Duisburger Zoolauf 2023: So können sich Läufer anmelden

Duisburg. Zum 14. Mal findet am 2. Juni der beliebte Duisburger Zoolauf statt. Anmeldungen sind noch bis Ende Mai möglich. Was die Teilnehmer erwartet.

Einmal im Jahr verwandelt sich der Duisburger Zoo in einen Sportpark: Beim Zoolauf drehen Hunderte Läuferinnen und Läufer ihre Runden durch den Tiergarten am Kaiserberg. Vorbei an Löwen, Erdmännchen, Zebras und Elefanten führt sie die Strecke über das gesamte Zoogelände. Auch in diesem Jahr sind Sportbegeisterte wieder eingeladen, die Laufschuhe zu schnüren: Die 14. Auflage des Zoolaufs soll am Freitag, 2. Juni, über die Bühne gehen.

„Normalerweise geht man im Zoo spazieren. Dort zu laufen, ist eine echte Besonderheit“, findet Jörg Bunert. Der Organisator und Mitbegründer des Zoolaufs ist stolz, dass das Lauf-Event auch bei der 14. Ausgabe noch viele Teilnehmer anzieht. 120 Anmeldungen sind bereits eingegangen, in den kommenden Wochen sollen weitere hinzukommen. Neben dem besonderen Schauplatz schätzt Bunert auch die kreativen Tierkostüme, mit denen viele Läufer antreten: „Etwa jeder zweite Teilnehmer ist kostümiert“, berichtet er.

Duisburger Zoolauf 2023: Das sind die Startzeiten und Laufdistanzen

Wie in der Vergangenheit unterscheiden sich auch beim diesjährigen Zoolauf die Distanzen in den verschiedenen Altersklassen: 800 Meter gilt es beim Schülerlauf zurückzulegen, der um 17.30 Uhr den Auftakt bildet. Um 17.45 Uhr geht es weiter mit dem Bambini-Lauf über 400 Meter – dort treten Kinder bis einschließlich sechs Jahre an. Die erwachsenen Läufer gehen schließlich über zweimal 5000 Meter an den Start: Um 18 Uhr beginnt die Mixed-Staffel, um 19.30 Uhr folgen die Frauen- und Männerstaffeln. Start- und Zielort der einzelnen Läufe ist wie im vergangenen Jahr das Seelöwengehege.

Mit den Erlösen aus Startgeldern und Spenden will der Duisburger Zoo ein „Tachometer“ für das Delfinarium finanzieren. „Damit möchten wir veranschaulichen, wie schnell unsere Delfine werden können“, erklärt Zoodirektorin Astrid Stewin.

Die normale Reisegeschwindigkeit der Tiere liege zwar bei etwa sechs Stundenkilometern – in der Spitze können die Großen Tümmler aber bis zu 30 km/h erreichen. Das „Tachometer“ soll Besuchern per Live-Übertragung zeigen, mit welcher Geschwindigkeit die Bewohner des Duisburger Delfinariums im Wasser unterwegs sind.

Anmeldung läuft noch bis Ende Mai – Nachmeldungen sind nicht möglich

Wer beim Duisburger Zoolauf an den Start gehen möchte, muss sich bis zum 28. Mai dafür anmelden – Nachmeldungen zu einem späteren Zeitpunkt sind nicht möglich. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online unter: www.zoolauf.de/anmeldung.

Eine Ausnahme gilt für den Bambini-Lauf: Die kleinen Teilnehmer werden erst am Veranstaltungstag von ihren Eltern am Zooeingang angemeldet.

