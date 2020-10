Warnstreiks im öffentlichen Dienst, die auch heute wieder in Duisburg viele Eltern von Kita-Kindern und die Fahrgäste von Bus und Bahn treffen, Klagen gegen Sonntagsöffnungen im Einzelhandel – die Gewerkschaft Verdi verschärft in diesen Tagen ihren Arbeitskampf, gegen den es in Coronazeiten mehr denn sonst Kritik gibt. Besonders drastisch drückt dies jetzt Norbert Zajac, Inhaber des gleichnamigen Duisburger Zoohandels, aus. Auf einem großen Banner, den er an seinem Geschäft in Neumühl angebracht hat, wettert er: „Gewerkschaften zerstören den Einzelhandel - wir dürfen Sonntags nicht arbeiten, um unsere Existenz zu schützen. Wer Gewerkschaften unterstützt, ist gegen freie Marktwirtschaft.“

SPD-Landtagsabgeordneter: „So geht man nicht mit seinen Mitarbeitern um“

Die Reaktionen vor allem in den sozialen Netzwerken folgten auf dem Fuß: „Zoo Zajac tritt Gewerkschaften und damit Arbeitnehmerrechten ins Gesicht. So geht man nicht mit seinen Mitarbeitern um und instrumentalisiert sie fürs eigene Geschäft. Gewerkschaften sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Sozialer Frieden geht nur im Kontext aller beteiligten gesellschaftlichen Gruppen“, reagiert der SPD-Landtagsabgeordnete Frank Börner mit Unverständnis. Sein Parteikollege Dirk Radermacher spricht gar von einer „Respektlosigkeit gegenüber Arbeitnehmervertretern.“

Für Norbert Zajac ist die Haltung der Gewerkschaft dagegen „nicht mehr zeitgemäß. Die Kirchen sagen Ja zu den Sonntagen, die Regierung spricht sich für die fünf Sonntage aus, nur die Gewerkschaft zieht ihr Spiel skrupellos durch“, ist der Zoohändler und Chef von rund 100 Mitarbeitern wütend. „Wir haben alles schon für die offenen Sonntage organisiert, Arbeitspläne gemacht, eingekauft - und dann können wir wieder alles absagen? Ich verstehe nicht, dass nicht mehr Einzelhändler dagegen aufstehen. Sie müssten alle so ein Banner haben“, sagt Norbert Zajac.

Zoohändler: „Viele Arbeitnehmer fühlen sich nicht mehr vertreten“

Die Gewerkschaften hätten „sich längst überlebt. Viele Arbeitnehmer fühlen sich nicht mehr vertreten, immer weniger sind Mitglieder“, sagt Norbert Zajac. Er blickt auf die Branchen, in denen Sonntagsarbeit ganz klar zum Berufsbild dazugehört. „Wer Bäcker wird, weiß auch, dass er sonntags arbeitet und nicht mit der Familie frühstücken kann. Und? Geht deshalb die Familie kaputt?“ fragt er provokant.

Martin Petig, für den Einzelhandel zuständiger Gewerkschaftssekretär bei Verdi Duisburg-Niederrhein, kann da nur den Kopf schütteln. „Jeder hat das Recht seine Meinung frei zu äußern, so dumm sie auch sei“, sagt er im Gespräch mit der NRZ. „Wir vertreten die Interessen der Arbeitnehmer auf Basis der Gesetzgebung. Wer über Regelungen wie die Sonntagsöffnungen schimpft, soll sich an die Politiker wenden“, so Petig.

Verdi sagt: „An Sonntagen wird nicht mehr Umsatz gemacht“

Zudem: „Sonntagsöffnungen bringen den Händlern nicht mehr Umsatz. Er wird nur anders verteilt“, sagt der Gewerkschafter. Und das Argument, in Corona-Zeiten durch die offenen Sonntag die Besucherströme zu entzerren, sei auch kein schlagendes Argument. Im Gegenteil: „Gerade an Sonntagen wird es voll werden und schwer, den Coronaschutz einzuhalten“, glaubt Petig.

Der Handelsverband Niederrhein appellierte an Verdi, „die Freigabe so zu akzeptieren. „Wir reden hier von einer Extremsituation durch Corona“, wie Doris Lewitzky, Hauptgeschäftsführerin des Einzelhandelsverband Niederrhein (EHV), erklärte.

Extremsituation? „Ja“, das sagt auch die Gewerkschaft. Dennoch bleibt sie dabei: „Die offenen Sonntage helfen nicht aus der Krise“, sagt Petig. Vielmehr müssten sich die Einzelhändler gegenüber dem Online-Handel beispielsweise mit einem besseren Service abgrenzen. „Wenn ich in einen Laden gehe, mir eine Hose nehme, niemanden habe, der mir sagt, ob sie mir steht, ich dann zur Kasse gehe und zahle: Warum soll ich dann ins Geschäft?“

Arbeitnehmer in Coronazeiten: Solidarität: Ja! Mehr Geld: Nein?

Bei den Warnstreiks im öffentlichen Dienst müsse man auch sehen, „dass in Corona-Zeiten die Unternehmen, die am lautesten Schreien Milliarden an Unterstützung bekommen haben und den Arbeitnehmern nichts anbieten.“ Und das, obwohl doch die Solidaritätsbekundungen mit den Beschäftigen in den systemrelevanten Berufen, in der Pflege und auch im Handel noch zu Beginn der Pandemie so groß war. Doch jetzt, wenn die Tarifverhandlungen anstehen, sei davon nichts zu spüren. Dabei sei es doch ganz einfach: „Nur wenn ich Arbeitnehmer 100 Euro mehr in die Tasche stecken, kann das Geld auch wieder zurück in die Wirtschaft fließen.“ Und das müsse nicht an einem Sonntag sein.