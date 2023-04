Zollhund Cleo finden Kokain im Wert von 400.000 Euro

Duisburg. Zöllner haben auf der A40 eine Frau gestoppt, die sechs Kilogramm Kokain versteckte. Zollhund Cleo kam ihr auf die Schliche.

Das Hauptzollamt Duisburg hat Kokain im Wert von 400.000 Euro aus dem Verkehr gezogen. Bereits am Mittwoch, 12. April, kontrollierten die Einsatzkräfte das Auto einer 41-Jährigen, die auf der A40 aus Richtung Niederlande unterwegs war, so der Zoll. Demnach hat sich die Frau bei Fragen zu ihrer Reiseroute in Widersprüche verstrickt.

Zollhund Cleo überprüfte den Pkw und schlug am Kofferraum an. Die Beamten entdeckten bei der Durchsuchung in einer Werkstatt einen doppelten Boden, unter dem sie mehrere Päckchen mit Rauschgift fanden. Insgesamt sechs Kilogramm Kokain förderte der Zoll zutage, Wert auf dem Schwarzmarkt: 400.000 Euro. Gegen die 41-Jährige wurde ein Haftbefehl erlassen, außerdem wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Betäubungsmittel-Schmuggels eingeleitet.

