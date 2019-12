Duisburger zerschnitt Ex-Freundin das Gesicht: Gefängnis

Mit einem leichten Grinsen hatte ein 38-jähriger Homberger von der Anklagebank aus den mehrtägigen Prozess vor dem Landgericht am König-Heinrich-Platz verfolgt. Im Streit hatte er seine Ex-Freundin am 19. Juni durch einen Schnitt mit einem Cutter-Messer im Gesicht verletzt. Am Ende des Prozesses grinste er nicht mehr.

Zwar konnte das Gericht ihm keinen Tötungsvorsatz nachweisen, mit fünf Jahren und drei Monaten fiel das Urteil wegen gefährlicher Körperverletzung aber dennoch vergleichsweise deutlich aus. Am Tattag gegen 14 Uhr hatten sich der Angeklagte und die Geschädigte, die sich nach 20-jähriger Beziehung kurz zuvor von ihm getrennt hatte, in einer Bank an der Moerser Straße getroffen. Die 36-Jährige half dem Analphabeten bei der Einrichtung eines Dauerauftrags. Es kam zu einer Diskussion um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder.

Duisburg: 36-Jährige trug zwölf Zentimeter lange Narbe davon

Dann, so die Überzeugung der Strafkammer, habe der Angeklagte die Frau unter Vorhalt des Messers dazu gezwungen, mit ihm auf einen Sportplatz an der Halener Straße zu gehen. Unterwegs habe er mehrfach damit gedroht, sie zu töten. Auf dem Sportplatz schnitt er seiner Ex-Freundin zunächst einige Haarsträhnen ab, dann zog er ihr die Klinge durch das Gesicht. „So, jetzt hast du deinen Hurenstempel“, soll der 38-Jährige, der die Frau der Untreue bezichtigte, gesagt haben.

Die Geschädigte erlitt eine Verletzung, die von der Stirn über die Schläfenregion bis zur Wange reicht und deren zwölf Zentimeter lange Narbe noch heute gut zu sehen ist. Zwei Zeugen, die ins Geschehen eingriffen, habe der Angeklagte ebenfalls angegriffen, so die Richter. Allerdings sahen sie den ursprünglichen Vorwurf des versuchten Totschlags als nicht erwiesen an. Die Version des Angeklagten, er habe die Ex nur verletzen und brandmarken wollen, sei nicht zu widerlegen. Schließlich wäre es für den 38-Jährigen ein leichtes Gewesen, den Schnitt sehr viel lebensbedrohlicher in die Halsregion zu setzen.

Später Täter-Opfer-Ausgleich scheiterte

Die Entschuldigung des 38-Jährigen hatte die Geschädigte im Gerichtssaal ausgeschlagen. Auch das dem Gericht reichlich spät zur Kenntnis gebrachte Angebot einer Zahlung von 2000 Euro Schmerzensgeld lehnte sie als unzureichend ab. Der Versuch der Verteidigung, damit auf den letzten Drücker einen strafmildernden Täter-Opfer-Ausgleich zu erzielen, scheiterte damit kläglich. Zu Lasten des Angeklagten wirkten sich dagegen eine einschlägige Vorstrafe sowie die körperlichen und vor allem seelischen Folgen für die Geschädigte aus.

Mit einem ungewöhnlichen Befangenheitsantrag hatte der Verteidiger auf den Umstand reagiert, dass ein Schöffe mitten in der Verhandlung mit seinem Handy und nicht mit dem Prozess beschäftigt war. Nachdem in schriftlichen Stellungnahmen klar gestellt worden war, dass er das Gerät nur stumm geschaltet habe, was er zuvor vergessen hatte, wurde der Antrag jedoch zurück gezogen.