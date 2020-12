Duisburg. Home-Office, Maske und kaum soziale Kontakte: In Corona-Zeiten gönnen sich viele Duisburger eine Schönheitsoperation. Vor allem ein Berufszweig.

Die Zahl der Schönheitsoperationen hat in der Corona-Zeit zugenommen. Das bestätigt Dr. Alexander Hilpert , Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und Leiter der Kaiserberg Klinik an der Mülheimer Straße.

„Viele Menschen wollen sich in der Krise etwas Gutes tun“, sagt der Mediziner . „Sie haben durch ausgefallene Urlaube und Restaurantbesuche Geld übrig und das wollen die Patienten in ihre Schönheit investieren.“ Hinzu komme bei vielen die veränderte Selbstwahrnehmung. „Die Menschen haben im Home-Office viel mehr Zeit, sich mit ihrem Aussehen zu beschäftigen und werden gerade in den vielen Zoom-Konferenzen mehrere Stunden täglich mit ihrem Spiegelbild konfrontiert. Und das gefällt vielen oft nicht.“

Schönheits-OPs in Duisburg: Mehr Menschen trauen sich

In 100 Tagen um 20 Jahre jünger aussehen – das war auch das Ziel von Jenke von Willmsdorf . Dafür ließ sich der Fernsehjournalist unter anderem mehrere Stunden in Vollnarkose operieren . Das Ergebnis ist deutlich sichtbar: Die Falten sind zwar weg, aber das Gesicht wirkt wie eine Maske. „Das war eindeutig zu viel des Guten“, sagt Alexander Hilpert. „Mein Ziel ist es, dass die Patienten gefragt werden, ob sie im Urlaub waren und nicht, welcher plastische Chirurg nachgeholfen hat.“

Aufgefallen ist dem Leiter der Kaiserberg-Klinik, dass „viele Patienten im ersten Lockdown tatsächlich Lehrer waren. Die haben sich gedacht, wann, wenn nicht jetzt. Die Zeit ist da und niemand sieht mich“, sagt der Mediziner. Gestiegen sei vor allem die Nachfrage nach Liedstraffungen, Hautstraffung per Laser, Botox und Filler.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Durch die Maske rücken die Augen noch mehr in den Vordergrund, da macht ein wacherer Blick natürlich viel aus. Und das macht sich auch in den Video-Konferenzen bemerkbar“, sagt Hilpert, der bei vielen Menschen derzeit erst einmal an eine Ohrenanlegung denkt: „Die meisten tragen viel zu kleine Masken. Da werden die Ohren zum Teil unnatürlich stark nach vorne gezogen“, sagt Hilpert.

Angst vor blauen Flecken ist in den Hintergrund gerückt

Die Angst vor blauen Flecken nach den Eingriffen ist ebenfalls stark gesunken. „Vieles fällt Zuhause eben nicht auf oder kann unter der Maske versteckt werden“, weiß Hilpert von einer gesunkenen Hemmschwelle zu berichten. „Ich habe viele Patienten, die jahrelang nur für Botox-Behandlungen gekommen sind und sich jetzt für einen chirurgischen Eingriff entschieden haben.“

Dringend rät Alexander Hilpert, sich genau zu informieren, wer die Behandlung durchführt. „Gerade erst war eine junge Frau von 20 Jahren in meiner Praxis, die sich in Düsseldorf abstrus dicke Lippen hat spritzen lassen. Das habe ich mit Hylase (damit wird der Hyaluronfiller aufgelöst) versucht rückgängig zu machen. Es gibt einfach zu viele Kollegen, die keine ästhetischen Grenzen haben.“