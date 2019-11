Duisburger Winterdienst kann 40 Prozent der Straßen räumen

Man muss kein Prophet sein, um den nächsten Winter vorherzusagen – er kommt bestimmt. „Vielleicht sogar schon am Freitag“, sagt Silke Kersken, Pressesprecherin der Duisburger Wirtschaftsbetriebe. Obwohl es aktuell mild und regnerisch ist, sagen Wetterdienste zum Wochenende deutlich kältere Temperaturen voraus. Die Wirtschaftsbetriebe sind bereits darauf vorbereitet – und arbeiten im Ernstfall im Zwei-Schickt-Betrieb.

„Bereits ab zwei Grad fahren unsere Kontrollwagen raus“, sagt Kersken. In diesem Jahr waren sie schon draußen, um an Brücken zu streuen. Mehrfach täglich ruft der WBD zudem den Wetterdienst ab. Bei Alarmstufe Weiß – also reichlich Schnee und Glätte – stehen 133 Mitarbeiter bereit, um für befahrbare Straßen zu sorgen.

Streusalz auf Gehwegen ist strikt verboten, nur Split, Granulat und Sand sind erlaubt

Von November bis März halten die Wirtschaftsbetriebe 20 so genannte Großstreuer mit Pflug vorneweg bereit sowie 22 Kleinstreuer. Hinzu kommen rund 60 Kolonnenwagen, die manuell etwa an Ampeln streuen. Gut 6000 Tonnen Salz hat das städtische Unternehmen gebunkert – „wir sind gut ausgestattet“, versichert die Sprecherin.

Zum Vergleich: Im vergangenen Winter verbrauchte der Dienst rund 1900 Tonnen. Der Winter allerdings war recht mild, dennoch ist es eher selten, dass das Streusalz ausgeht. Zuletzt im Jahrhundertwinter 2010. Der private Einsatz von Streusalz auf Gehwegen ist übrigens strikt verboten. Wer Salz dennoch streut, muss mit 500 Euro Bußgeld rechnen. Erlaubt sind jedoch abstumpfende Materialien wie Split und Sand.

Geräumt wird bei Schnee und Eis im Zwei-Schichten-System von 4 Uhr morgens an. Allerdings konzentriert sich der Dienst nach Prioritäten zunächst auf wichtige Hauptverkehrsstraßen, bevor die Neben- und Wohnstraßen geräumt werden. Betreut wird so eine Streulänge von etwa 1104 Kilometern, allerdings sind das gerade einmal 40 Prozent aller Duisburger Straßen.

Neuer Testversuch mit Laubkörben statt Säcken soll Plastik reduzieren und Sammeln vereinfachen

Aktuell und noch bis zur kommenden Woche steht bei den Wirtschaftsbetrieben das Laub hoch im Kurs. Mit rund 11.000 Tonnen Blattwerk rechnet man. Dafür sind sechs Großsauger und etliche Müllwagen unterwegs. Doch auch, wer nach Ende der Sammelaktion noch säckeweise Blätter hat, kann sie an den Straßenrand zur Abholung stellen.

Zum ersten Mal läuft an der Lauenberger Allee und in der Bergmann-Siedlung in diesem Jahr ein Testprojekt der Wirtschaftsbetriebe mit Laubkörben. Hier werden Gitterkörbe bereit gestellt, in denen Bürger anstelle von Säcken das Laub schaufeln können. Vorteil: keine Plastiksäcke, einfacher zu befüllen und es sind auch keine gesonderten Abholtermine mehr notwendig. Ob sich die Vorteile der Laubkörbe auszahlen, wollen die Wirtschaftsbetriebe zum Jahresende auswerten.