Duisburger Weinfest 2023: Wann die Winzer in die City kommen

Duisburg. Schon bald lockt das Duisburger Weinfest wieder die Besucher in die Innenstadt. Der Termin und die wichtigsten Infos zum beliebten Event.

Eine der beliebtesten Open-Air-Veranstaltungen steht in wenigen Wochen in die Innenstadt an: Vom 3. bis 6. August lock das Duisburger Weinfestin die Fußgängerzone.

Vier Tage lang werden dann über 50 Winzer ihre Weine auf der Königstraße präsentieren. Laut Veranstalter Duisburg-Kontor werden dabei Tropfen aus „fast allen deutschen Anbaugebieten“ vertreten sein – vom rassigen Weißwein über den vollmundigen Roten bis zum spritzigen Winzersekt.

Wann ist das Weinfest in Duisburg?

Viele der Weinbauern etwa von der Ahr, der Mosel und aus Rheinhessen, sind Stammgäste in Duisburg, bringen dort seit Jahren ihre Erzeugnisse an die Frau und den Mann. Mit zwei Ausnahmen: In der Corona-Pandemie mussten die Veranstalter das Event 2020 und 2021 absagen. 2022 kehrte das Weinfest zurück.

Die Anfänge des Weinfestes in der Bierstadt Duisburg liegen im Jahr 1986. Damals trauten sich gerade mal acht Winzer ins Ruhrgebiet. Mittlerweile später zählt die Veranstaltung deutschlandweit zu einer der größten mit dem Thema „Deutscher Wein“.

Und die Zahl der Besucher hat stetig zugenommen: Mit Freunden an den langen Tischen sitzen, sich durch die Weinbestände probieren und Flammkuchen, Brezeln, Käse oder andere Snacks genießen – das macht die Atmosphäre aus.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Wann ist das Weinfest in Duisburg geöffnet?

Donnerstag:, 11 bis 22 Uhr

Freitag, 11 bis 22 Uhr

Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 11 bis 20 Uhr

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg