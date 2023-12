Duisburger Weihnachtsmarkt: Eisbahn bleibt dicht – der Grund

Duisburg Die beliebte Eislaufbahn auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt kann im Jahr 2023 nicht mehr öffnen. Das ist der Grund für die Sperrung.

Die Eislaufbahn war bei ihrer Rückkehr auf den Duisburger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder ein echter Publikumsmagnet. Nun muss sie aber bis zum Ende der Großveranstaltung geschlossen bleiben.

Grund dafür ist nach Angaben des Veranstalters Duisburg-Kontor ein Fehler in zwei Kühlkreisen. „Dadurch bilden sich schon jetzt Löcher im Eis. Wir können aus Sicherheitsgründen die Eisbahn also heute und morgen nicht mehr öffnen“, berichtete Kontor-Sprecher Alexander Klomparend am Freitagnachmittag.

Der Samstag ist der letzte Tag bei der diesjährigen Ausgabe in der Innenstadt.

