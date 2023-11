Duisburger Weihnachtsmarkt 2023: Das ist diesmal neu

Der Duisburger Weihnachtsmarkt soll in einem neuen Glanz erstrahlen. Dazu soll auch diese große Weihnachtskugel beitragen.

Duisburg. Der Duisburger Weihnachtsmarkt soll in einem neuen Glanz erstrahlen. Das ist schon zu sehen – und diese beliebten Buden sind 2023 wieder dabei.

Der Countdown läuft: Am Donnerstag eröffnet der große Duisburger Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Die beliebte Eisbahn kehrt als großes Highlight zurück. Und die ersten Elemente der neuen Beleuchtung sind schon zu sehen.

Es ist derzeit sehr wuselig in der Fußgängerzone auf der Königstraße: Fast alle Buden stehen schon für den Start parat. Aber die Schausteller liefern noch Waren an, arbeiten an Details. Es wird gehämmert, gesägt und ausgeladen. Für das passende Drumherum wird noch gewerkelt: Tannenbäume sind angeliefert worden, nun werden sie aufgestellt. Auf der Eisbahn hat ein Spezialist damit begonnen, die Eisfläche zu konstruieren. Bis Donnerstag soll alles fertig sein.

Die Buden sind in der Duisburger Innenstadt für den großen Startschuss bereit. Foto: Martin Schroers

Was ist vor dem Beginn schon zu erkennen? Gut für Besucherinnen und Besucher: Zahlreiche beliebte Stammgäste sind wieder mit dabei. Das große Riesenrad der Familie Gorman steht schon bereit. Die großen Glühweinstände wie das Schiff „Freyja II“, die „Glühweinmühle“ und „Bernies Alm“ haben schon Stellung bezogen. Auch auf den immer stark frequentierten Grillschinken-Stand dürfen sich die Freunde des „Budenzaubers“ freuen.

Duisburger Weihnachtsmarkt 2023: Noch einige Geheimnisse um die neue Beleuchtung

Die Eislaufbahn wird außerdem in neuem Glanz erstrahlen. Die Ausstattung hat eine Aufwertung bekommen, das ist schon beim Aufbau zu sehen. Aber: Die Preise sind gleich geblieben: 2 Euro für Kinder bis 6 Jahre und 4 Euro für Erwachsene und Jugendliche. Hinzu kommen 4 Euro Leihgebühr für die Schlittschuhe bei einer Laufzeit von 2 Stunden. Inhaber der Stadtwerke-Kundenkarte sparen 50 Prozent des Eintrittspreises.

Und dann gibt es in diesem Jahr ja noch den neuen Lichterglanz: Die Macher haben 550.000 Euro in eine komplett neue Beleuchtung investiert. Sie besteht aus 100 neuen Lichtelementen und soll eine warme und besinnliche Atmosphäre unterstreichen. Die ersten Elemente sind bereits installiert: Die Sternenschweife schmücken die Fahnenmaste. Und vor der Sparkasse überdeckt nun eine goldene, beleuchtbare Weihnachtskugel den Stadtbild-Brunnen.

Die Eislaufbahn kehrt zurück und befindet sich im Aufbau. Foto: Martin Schroers

Es fehlen noch das große Weihnachtstor auf der Königstraße, die kleineren Tore an den Seitenstraße sowie der große illuminierte „Frohe Weihnachten“-Schriftzug vor dem Stadttheater. Und: Veranstalter Duisburg Kontor hat ja auch noch die ein oder andere illuminierte Überraschung versprochen.

Die letzten Geheimnisse werden spätestens am Donnerstag bei Einbruch der Dämmerung gelüftet. Die gut 100 Stände und Fahrgeschäfte sind traditionell bereits ab dem Vormittag und somit vor dem offiziellen Startschuss am Abend geöffnet.

