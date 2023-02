Duisburger verbrauchen im Januar weniger Gas – die Details

Duisburg. Die Duisburgerinnen und Duisburger haben im Januar 2023 erneut weniger Gas verbraucht als in den Vorjahren. Die Netze Duisburg nennen Details.

Die Duisburgerinnen und Duisburger haben im Januar 2023 nach Angaben der Netze Duisburg erneut weniger Erdgas verbraucht als in den Vorjahren. Als Vergleichsgröße dient der Durchschnitt der Januar-Monate der vier vergangenen Jahre 2019 bis 2022.

Demnach lag der Erdgasverbrauch im Leitungsnetz der Netze Duisburg im vergangenen Januar um rund 18,3 Prozent niedriger als im Schnitt der Vorjahresmonate. Bereits in den Vormonaten Dezember (- 3,7 %) und November (-30,1 %) war der Verbrauch niedriger als in den Vorjahresmonaten.

Die Bundesregierung hat das Ziel vorgegeben, den Gasverbrauch in diesem Winter bundesweit um ein Fünftel zu reduzieren. Dieses Sparziel von 20 Prozent ist laut der Bundesnetzagentur mit dafür entscheidend, dass Deutschland eine Gasmangellage vermeidet. Nach Angaben der Bundesnetzagentur hängt der Gasverbrauch stark von der Temperatur ab, da Gas insbesondere zum Heizen genutzt wird.

Die Duisburgerinnen und Duisburger haben im Januar 2023 weniger Gas verbraucht. Foto: Netze Duisburg

Entsprechend unterschiedlich ist auch der monatliche Verbrauch: So liegt zum Beispiel in Duisburg der jeweilige Monatsverbrauch in den Wintermonaten zwischen Dezember und März mehr als sechs Mal so hoch wie in den Sommermonaten Juni bis September. Während an der Wetterstation in Baerl im Dezember 2022 rund 1,7 Grad Celsius kältere Temperaturen als in den Vorjahresmonaten gemessen wurden, war der Januar 2023 rund 1,3 Grad wärmer als in den Vorjahren.

Die Netze Duisburg sind Partner der Duisburger Kampagne #sparDU, bei der die Stadt Duisburg und kommunale Unternehmen gemeinsam zum Energiesparen aufrufen und über effektive und sichere Maßnahmen informieren. Alle Infos zum Energiesparen und zu der Kampagne sind in fünf Sprachen auf der Internetseite spardu.duisburg.de zu finden.

