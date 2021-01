Duisburger Unternehmer vertreiben neue Desinfektionskabine

Duisburg Zwei Duisburger vertreiben die Desinfektionskabine "Hiteclear". Sie soll Menschen auf Veranstaltungen vor Viren und Bakterien schützen.

In der Corona-Pandemie öffnen sich neue Geschäftsfelder. Wohl noch nie wurden etwa so viele Mund-Nasen-Schutzmasken verkauft wie in den vergangenen Monaten. Die Duisburger Unternehmer Guru Kanagalingam und Bilal Kayaoglu wollen mit der Zeit gehen und vertreiben jetzt eine spezielle Desinfektionskabine. Das Gerät namens Hiteclear soll insbesondere bei Veranstaltungen neue Hygienestandards setzen.

Die Kabine ist seit November auf dem Markt. Optisch ähnelt sie einer Sicherheitsschleuse am Flughafen. Das Prinzip: Wer hindurchgeht, wird per Hochdruckausbreitung mit Desinfektionsmittel besprüht - ohne es zu merken, verspricht der Hersteller. "Das kann vor allem Sportveranstaltungen sicherer machen", ist Guru Kanagalingam überzeugt. Grundsätzlich denkt der 31-Jährige aber an "alle Orte, an denen viele Menschen zusammenkommen", auch an größere Unternehmen.

Desinfektionskabine Hiteclear hat einen Stückpreis von 15.000 Euro

Sein 35-jähriger Partner, der auch ein Uber-Unternehmen betreibt, hat gute Kontakte nach Istanbul. Durch ihn kam der Kontakt zum Hersteller zustande - die Geräte werden in der Türkei produziert. Der Stückpreis liegt bei 15.000 Euro. Kanagalingam und Kayaoglu haben die alleinige Vertriebslizenz für Deutschland und wollen die Kabinen bundesweit verkaufen.

Nun verbreitet sich das Coronavirus vor allem über Tröpfchen und Aerosole, weniger über Berührungen. "Aber die Kabine kann auch Fieber messen", sagt Kanagalingam, und Fieber sei schließlich eines der häufigsten Symptome. Er will das neue Geschäftsmodell aber ohnehin nicht nur auf die Corona-Pandemie beziehen: "Es ist eine allgemeine Sicherheitsmaßnahme für die Zukunft." Wer sich als Veranstalter eine Hiteclear-Kabine zulege, signalisiere seinen Gästen zudem nicht nur Sicherheit, sondern auch Hochwertigkeit: "Das ist gut fürs Image."

Hiteclear-Werbespot wurde auf Hamborner Fußballanlage gedreht

Möglichen Bedenken, etwa zur Privatsphäre beim Fiebermessen, entgegnet Kanagalingam entschieden: "Man kann diese Funktion auch abstellen." Auch um die Sauberkeit der Kleidung müsse man sich keine Sorgen machen. Das Desinfektionsmittel soll geruchlos sein und keine Rückstände verursachen.

Kanagalingam, Inhaber einer Werbefirma in Düsseldorf, startet bald mit der Vermarktung. Wichtiger Teil der Kampagne ist ein Werbespot, der auf der Anlage des Sportvereins Genc Osman gedreht wurde - für die zwei Unternehmer ein besonderer Ort, denn beide kommen aus Hamborn und haben früher zusammen Fußball gespielt. Die Hauptrolle im Clip spielt Erkan Üstünay, Duisburger SPD-Politiker und Vorsitzender von Genc Osman.

Duisburger Unternehmer engagieren Synchronsprecherin von Amazons Alexa

Für das Video haben Kanagalingam und Kayaoglu zudem die Synchronsprecherin von Amazons Alexa-Software engagiert: "Alexa" stellt Fragen zum Gerät - Üstünay gibt die Antworten. "Eine vertraute Stimme kommt bei potenziellen Kunden gut an", weiß der Werbefachmann.

Der Clip soll Ende Januar fertig sein. Für die Kampagne hat ein Team aus Webdesignern zudem eine Internetseite für das Produkt erstellt; auch in allen gängigen Sozialen Medien wird Werbung platziert, von Facebook über Instagram bis LinkedIn. Darüber hinaus haben die beiden Duisburger einige Spezialisten engagiert, die das Desinfektionsgerät auf traditionelle Weise innerhalb ihres Netzwerks bewerben.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Erste Interessenten gibt es bereits, sagt Kanagalingam, mit Genc Osman zudem einen ersten Käufer. Erkan Üstünay war demnach von der Idee so angetan, dass er für den Verein eine Kabine bestellt hat - sie soll künftig alle Besucher der Heimspiele beim Eintritt desinfizieren. Weitere Bestellungen sind bereits möglich; die Lieferzeit soll zwei bis vier Wochen betragen.