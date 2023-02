Duisburger Tanztage 2023 peilen Vor-Corona-Zahlen an

Duisburg. Die Duisburger Tanztage erwarten über 4000 Tänzerinnen und 10.000 Besucher. Einige Shows sind schon ausverkauft. Das ist ab dem 3. März geplant.

Die Tanzfamilie trifft sich wieder in Duisburg: Rund 4200 Tänzerinnen und Tänzer vor allem aus NRW haben sich zu den Tanztagen Duisburg angemeldet. Vom 3. bis zum 12. März werden sie in 13 Shows Publikum und Bühne in der Rheinhausen-Halle erobern. Das stilistische Spektrum reicht von Streetdance über Bühnentanz und Showtanz bis hin zu Hip-Hop. Die jüngsten Tänzerinnen und Tänzer treten in eigenen Veranstaltungen unter dem Titel Querbeet Kids an. Ein Wiedersehen mit den besten Gruppen gibt es dann im Theater Duisburg am 25. und 26. März bei den Finalen für Kids, Teens und Erwachsene.

Nicht nur bei den Tänzerinnen und Tänzern ist das traditionsreiche Festival nach wie vor beliebt. „Schon einen Tag nach dem Start des Vorverkaufs war die erste Show ausverkauft“, berichtet Petra Schröder, stellvertretende Geschäftsleiterin der Duisburger Kulturbetriebe.

Duisburger Tanztage 2023: So viele Besucher wie vor der Pandemie

Die städtische Institution organisiert wie in jedem Jahr das Festival. Bis zum Start der Tanztage rechnen die Organisatoren fest mit weiteren ausverkauften Shows. Insgesamt erwartet man wieder über 10.000 Besucherinnen und Besucher. Damit knüpfen die Tanztage nahtlos an die Zahlen vor der Corona-Pandemie an. Das ist in vielen Bereichen der Kultur keineswegs selbstverständlich, weiß Petra Schröder.

Seit 2014 unterstützt die Volksbank Rhein-Ruhr die Tanztage als Hauptsponsor. „Tanzen macht glücklich“, begründet Vorstandssprecher Thomas Diederichs das Engagement seines Hauses. Das sei gerade auch in krisenhaften Zeiten wichtig. Außerdem entdeckt er in der gemeinsamen Arbeit der Tanzenden beim Einstudieren einer Choreographie und bei der lokalen Verankerung gewisse Gemeinsamkeiten mit einer regional orientierten genossenschaftlichen Bank.

Werben für die Tanztage Duisburg 2023 (v.l.): Thomas Diederichs (vom Sponsor Volksbank Rhein-Ruhr), Organisatorin Nicole Richter und Petra Schröder (Kulturbetriebe). Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Für die emotionale Seite des Festivals steht die Organisatorin Nicole Richter. Sie steht praktisch ganzjährig in Kontakt mit den Formationen und den verschiedenen Jurys. Und auf allen Seiten freut man sich darauf, wieder in Duisburg aufzutreten. Ein paar Gruppen haben leider durch Corona aufgeben müssen. Aber meistens hört sie den Satz: „Tanztage Duisburg, das ist wie nach Hause kommen.“

Von fünf bis 70 Jahre alt sind die Tänzerinnen und Tänzer in diesem Jahr. Wobei Tänzer in der absoluten Minderheit sind. Gerade mal 120 Männer werden auf der Bühne stehen. Es ist ein Markenzeichen des Festivals, allen Gruppen, egal ob Anfänger oder seit Langem erfolgreich, optimale Auftrittsbedingungen zu schaffen.

Stars der Tanztage: Calypsos aus Rheinhausen

Zu den bekanntesten Gruppen der Tanztage zählt die Showtanzformation Calypso aus Rheinhausen. Nicole Richter: „Die sammeln seit Jahrzehnten Medaillen bei deutschen und internationalen Meisterschaften und waren auch schon ein paar Mal Weltmeister.“ Zu sehen sind die Calypsos zusammen mit anderen außergewöhnlichen Formationen in der Show „Querbeet High Level“ am 12. März um 18 Uhr. Für diese Veranstaltung gibt es nur noch wenige Karten.

Zur emotionalen Bindung an die Tanztage Duisburg tragen auch Merchandise-Artikel wie T-Shirts, Jacken, Tassen oder Trinkflaschen bei. „Es gibt Tänzerinnen, die zum Beispiel die Tassen sammeln und unbedingt von jedem Jahr eine haben wollen“, hat Nicole Richter festgestellt.

Tickets und alle Infos wie Termine oder Auftrittszeiten gibt es unter www.tanztage-duisburg.de.

>> Größtes Amateurtanzfestival in Deutschland

Die Tanztage Duisburg finden in diesem Jahr zum 33. Mal statt. Sie begannen 1988 mit gut 400 Tänzerinnen und Tänzern in der Hamborner Clauberghalle . Es handelte sich dabei ausschließlich um Gruppen von Duisburger Schulen .

. Es handelte sich dabei ausschließlich um . Anfang der Neunziger öffneten sich die Tanztage auch anderen Formationen. Da die Halle mit dem Andrang von Aktiven und Zuschauern bald überfordert war, zog man in die Rheinhausen-Halle für die Veranstaltungen des „First Levels“ und für die Final-Wochenenden in das Theater am Marientor oder das Theater Duisburg um. Dadurch wurden die Auftrittsbedingen professioneller.

für die Veranstaltungen des „First Levels“ und für die Final-Wochenenden in das Theater am Marientor oder das Theater Duisburg um. Dadurch wurden die Auftrittsbedingen professioneller. Heute sind die Tanztage Duisburg das größte Amateurtanzevent Deutschlands.

