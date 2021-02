Duisburger Tanz-Demo gegen Gewalt wird ins Internet verlegt

In der Vergangenheit haben sich zahlreiche Duisburger Organisationen an der Aktion "One Billion Rising" beteiligt. Diesmal wird nicht auf dem König-Heinrich-Platz getanzt, sondern virtuell bei Facebook.

Duisburg. Mit der Aktion „One Billion Rising“ wird gegen Gewalt gegen Frauen demonstriert. Wegen Corona sollen Duisburger nun auf Facebook tanzen.

Unter dem Motto „One Billion Rising“ tanzen am 14. Februar auf der ganzen Welt Menschen für Gerechtigkeit und gegen Gewalt. Auch in Duisburg hat sich der Termin als fester Aktionstag etabliert. In den vergangenen Jahren haben zwischen 300 und 500 Menschen friedlich, nah und laut in der City protestiert. Das ist in diesem Jahr nicht möglich, stattdessen findet die Tanzdemo auf Facebook statt.

2021 wird die Aktion in Duisburg von dem Frauenbüro der Stadt Duisburg, Mabilda e. V., dem Frauenhaus Duisburg gGmbH sowie dem Autonomen Frauenhaus und der Frauenberatungsstelle von Frauen helfen Frauen e. V. organisiert. „Ganz besonders während der Corona-Pandemie, in der viele Menschen sehr isoliert leben und auch arbeiten, muss die Gewalt gegen Frauen und Mädchen sichtbar gemacht werden. Durch diese Isolation kann häusliche Gewalt begünstigt werden, das Ausmaß der Fälle wird uns möglicherweise in den kommenden Monaten und auch Jahren noch beschäftigen“, ahnen die Organisatorinnen.

Polizei Duisburg registrierte 1070 Fälle von häuslicher Gewalt

„Alle sind aufgerufen, sich an der diesjährigen ,One Billion Rising’-Tanzdemo auf Facebook zu beteiligen, um sich zu vernetzen, Tanzvideos zu teilen und gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Mädchen einzusetzen“, wünschen sich die Veranstalter.

In Duisburg registrierte die Polizei im Jahr 2019 insgesamt 1070 Fälle häuslicher Gewalt. In diesem Zusammenhang wurden sieben Tötungsdelikte erfasst, davon vier versuchte und drei vollendete Tötungsdelikte. Bei sechs dieser Kapitalverbrechen waren Frauen die Opfer.

Weitere Informationen zu den Einrichtungen und ihren Unterstützungsangeboten sind auf den jeweiligen Internetseiten zu finden:

● Frauenbüro Duisburg: https://www.duisburg.de/rgc

● Mabilda e. V.: http://www.mabilda-duisburg.de

● Frauenhaus Duisburg gGmbH: http://frauenhaus-duisburg.de/start.aspx

● Frauen helfen Frauen e. V. Duisburg – Autonomes Frauenhaus: http://www.frauen-helfen-frauen.org/frauenhaus.html

● Frauen helfen Frauen e. V. – Frauenberatungsstelle Duisburg: http://frauenberatungsstelle-duisburg.de/