Duisburger Super-Event-Wochenende: Das ist los ab Donnerstag

Drei von etlichen Großveranstaltungen: Am Donnerstag beginnen in Duisburg die Ruhr Games und das Matjesfest, der Rhein-Ruhr-Marathon startet am Sonntag.

Duisburg. Nach Duisburg locken vom 8.-12. Juni: Matjesfest, Drachenboot-Regatta, Kinderfest, Marina-Markt, Entenrennen, Rhein-Ruhr-Marathon und Ruhr Games.

So viel los war lange nicht in Duisburg. Das lange Duisburger „Super-Event-Wochenende“ beginnt bereits Fronleichnam, am Donnerstag, 8. Juni, mit Matjesfest und Ruhr Games. Eine Übersicht:

■ Verkehrschaos am Super-Event-Wochenende?Das sagen die Veranstalter zur A59-Sperrung in Duisburg vom 8. bis 12. Juni.

Vom Matjesfest bis zu den Ruhr Games: Das ist los in Duisburg vom 8. bis 12. Juni

Beim Matjesfestauf der Königstraße öffnen die Stände von Donnerstag bis Samstag jeweils von 10 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Die Startzeiten der Drachenboot-Fun-Regatta am Innenhafen: Freitag, 9. Juni, 16 bis 19 Uhr; Samstag, 10. Juni: 10 bis 19 Uhr; Sonntag, 11. Juni, 11 bis 18 Uhr. Die Siegerehrungen finden jeweils im Anschluss statt. Beim „Prominentenrennen“ sitzen am Samstag von 16.30 Uhr bis 18 Uhr Sponsoren, Förderer sowie bekannte Starter aus Politik und Wirtschaft in den Drachenbooten.

Beim Kinderfest im Garten der Erinnerung bieten Kindernothilfe und Sponsoren Aktionen und Spielattraktionen, im Mitmachzirkus „Momentia“ lernen die Kleinen Tricks und Akrobatik. Das „Große Kinderfest“ steigt am Samstag, 10. Juni, und am Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Das Entenrennen ist ebenfalls wieder Teil des Innenhafen-Festes: Bei der Benefizlotterie des Vereins für Körper- und Mehrfachbehinderte (VKM) gehen Tausende Badeentchen am Sonntag ab etwa 15 Uhr im Innenhafenbecken in die Strömung. Ein Los kostet drei Euro, zwei Lose kosten vier Euro. Gesucht werden auch wieder die am schönsten gestalteten und schnellsten „Promi-Enten“. Die gehen gegen eine 119-Euro-Spende an den VKM an den Start (wir berichteten).

Die Händler des Marina-Marktes im Innenhafen verkaufen am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Sportwettkämpfe: Rhein-Ruhr-Marathon und Ruhr Games

Die Starts des Rhein-Ruhr-Marathons (auf der Kruppstraße in der Nähe der Schauinsland-Reisen-Arena): 8 Uhr: Inline-Marathon; 8.05 Uhr: Rollis/Handbiker; 8.28 Uhr: Ekiden-Staffel; 8.30 Uhr: Marathon; 9 Uhr: Staffel-Halbmarathon; 9.30 Uhr: Halbmarathon (zur Übersicht der Strecken und Sperrungen).

Zu den Ruhr Games, zum größten europäischen Sport- und Kulturfestival, kommen vom 8. bis 11. Juni allein 5200 jugendliche Teilnehmer aus 31 Nationen nach Duisburg (wir berichteten). Zur Eröffnung im Landschaftspark gibt es am Donnerstagabend eine Feier und ab 19 Uhr Live-Musik mit Stina Holmquist, Leoniden und Giant Rooks. Zum Finale steigen um 23.15 Uhr Drohnen für eine Show auf. Das umfangreiche Programm, das am Donnerstagmorgen beginnt, gibt es im Internet unter www.ruhrgames.de/zeitplan.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg