Unfall Duisburger stirbt nach Zusammenprall mit Tesla in Düsseldorf

Duisburg/Düsseldorf. Ein Pedelecfahrer aus Duisburg ist bei einem Unfall in Düsseldorf ums Leben gekommen. Eine Tesla-Fahrerin erfasste den 40-Jährigen.

Ein 40 Jahre alter Pedelecfahrer aus Duisburg ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf ums Leben gekommen.

Der 40-Jährige wurde gegen 5.50 Uhr im Stadtteil Kalkum vom Tesla einer 54-Jährigen erfasst. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei aus der Landeshauptstadt war die Frau auf der Kalkumer Schloßallee in Fahrtrichtung Kaiserswerth unterwegs. In Höhe der Straße An der Anger stieß sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem 40-Jährigen zusammen.

Unfall in Düsseldorf: Duisburger stirbt in Klinik

Der Pedelecfahrer wurde von dem Auto „aufgeladen“ und zog sich bei dem Aufprall schwerste Verletzungen zu. Rettungskräfte leiteten noch vor Ort Reanimationsmaßnahmen ein und brachten den Duisburger in eine Klinik. Dort starb er kurze Zeit später.

Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten am Unfallort spuren. Um den Unfallhergang zu klären, sucht das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0211 870 0 entgegen.

