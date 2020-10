Duisburger stahl Kaffeemaschinen für 15.000 Euro aus Hotel

Eine gewisse kriminelle Energie hatten zwei junge Männer, die in der Nacht zum 19. Juni 2019 drei Kaffeemaschinen im Wert von 15.000 Euro aus einem Hotel in der Düsseldorfer Innenstadt stahlen, schon an den Tag gelegt: Sie tarnten sich mit Maler-Anzügen, Masken und Handschuhen und konnten ihre Beute so unbehelligt hinaus schleppen. Einer der Täter stand nun vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz.

„Mein Leben war damals reichlich in Unordnung geraten“, gestand der bis dato völlig unbescholtene Duisburger. Eine Ausbildung habe er sich selbst versaut, die zweite scheiterte, weil die Firma dicht machte. „Nichts lief gut. Ich hatte Geldprobleme.“ Deshalb habe er sich schließlich auf den mehrfach wiederholten Vorschlag eines Freundes zu dem Diebstahl eingelassen. „Auch wenn ich dabei ein mulmiges Gefühl hatte.“

Mittäter eines Duisburgers kannte sich in dem Hotel bestens aus

Der Freund habe ein Fahrzeug und die Kostümierung besorgt. „Und der kannte sich da bestens aus. Für einige Türen hatte er sogar noch Schlüssel.“ Nach der Tat habe man sich sofort getrennt. Drei Tage später habe er bei seinem Kumpel angerufen und gefragt, was denn aus den Maschinen geworden sei. Der Freund musste zugeben, dass die Profi-Kaffeekocher inzwischen bei der Polizei standen.

Die beiden Diebe hatten das Fahrzeug, in dem sie die Beute abtransportierten im videoüberwachten Parkhaus des Hotels abgestellt. Für die Polizei war es nicht schwer, die Halterin zu ermitteln. Und die hatte keinen Grund, nicht zu sagen, wem sie den Kleintransporter geliehen hatte. Am Tag danach ging der Angeklagte selbst zur Polizei und stellte sich.

21-Jähriger muss gemeinnützige Arbeit leisten

Angesichts der Gesamtumstände hielt das Jugendschöffengericht es für völlig ausreichend, den Angeklagten, der zur Tatzeit noch Heranwachsender war, mit einem Zuchtmittel davonkommen zu lassen. Der 21-Jährige wurde verwarnt und muss nun 100 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten.