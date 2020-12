Duisburger Stadtwerketurm wird zur großen Silvesterrakete

Duisburg Der Duisburger Stadtwerketurm erstrahlt in der Silvesternacht in einem besonderen Licht. Bauwerk soll so riesige lautlose Silvesterrakete werden.

In der Silvesternacht erstrahlt der Duisburger Stadtwerketurm in einem auffälligen Lichtgewand. Wie die Stadtwerke mitteilen, soll sich das Bauwerk in Duisburg in eine große Silvesterrakete verwandeln – natürlich lautlos und ohne tatsächlich in die Luft zu gehen.

Mit Einbruch der Dunkelheit lohnt sich am 31. Dezember deshalb ein Blick in Richtung Hochfeld zum Baudenkmal. Seit dem 6. Dezember 2018 leuchtet der Stadtwerketurm nach 970 Tagen Dunkelheit wieder weithin sichtbar im altbekannten Grün. Die Beleuchtung war im April 2016 zwischenzeitlich abgeschaltet worden.

Stadtwerketurm: Duisburger Wahrzeichen erhielt Lichtdesign-Preis

Mittlerweile ist die Lichtkunst sogar prämiert: Das von Lichtarchitekt Peter Brdenk aus Essen geplante und umgesetzte Beleuchtungskonzept wurde 2020 mit dem Deutschen Lichtdesign-Preis in der Kategorie "Außenbeleuchtung/Inszenierung von Wahrzeichen" ausgezeichnet.

Die bestehende Lichtinstallation entsteht durch eine Kombination aus verschiedenartig geformten LED-Lichtkörpern, darunter 180 Strahler und 256 Meter Lichtlinien. Sie illuminieren die filigrane Stahlkonstruktion des Stadtwerketurmes. Um die Leuchtmittel mit Strom zu versorgen, waren 4500 Meter Kabel notwendig, 2400 Meter davon in der Vertikalen innerhalb der Aufzugröhre in der Mitte des Turms.

