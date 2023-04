Duisburger Stadtwerketurm soll jetzt wieder leuchten

Duisburg. Lange blieb er dunkel: Nun soll der Duisburger Stadtwerketurm wieder angestrahlt werden. In welcher Farbe das Wahrzeichen leuchten soll.

Nach gut einem Dreivierteljahr Dunkelheit soll der Duisburger Stadtwerketurm wieder leuchten. Nach Angaben der Stadtwerke wird der Turm ab Mittwoch wieder in nach Einbruch der Dunkelheit wieder im klassischen Grün angestrahlt.

Die Beleuchtung war Anfang August 2022 abgeschaltet worden, um vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der Energiemangellage Energie zu sparen. „Die Wiederbeleuchtung hat sich etwas verzögert, da die Beleuchtungsanlagen nach mehr als acht Monaten Auszeit zunächst einer umfangreichen technischen Überprüfung unterzogen werden mussten. Insbesondere die komplexe LED-Anlage des Stadtwerketurms ist besonderen Witterungseinflüssen ausgesetzt“, teilten die Stadtwerke mit. Bauarbeiten im Umfeld des Stadtwerketurms hätten ebenfalls für Verzögerungen gesorgt.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Nach Auslaufen der Energiesparverordnung der Bundesregierung leuchtet die Stadt Duisburg ihre Gebäude, zum Beispiel das Rathaus, seit Sonntag wieder an. Die Stadtwerke knipsen nun nicht nur die Beleuchtung am Stadtwerketurm wieder an, Auch der Kühlturm sowie der Fernwärmespeicher am Heizkraftwerk in Walsum werden wieder illuminiert.

Mehrer Monate blieb der Stadtwerketurm unbeleuchtet. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg