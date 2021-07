Duisburger Stadtwerketurm soll in Regenbogenfarben strahlen

In Regenbogenfarben statt im klassischen Grün soll am Samstag der Stadtwerketurm in Duisburg leuchten.

Duisburg. Zum Christopher Street Day in Duisburg soll am Samstag unter anderem der Stadtwerketurm in Regenbogenfarben angestrahlt werden. Das sagt OB Link.

Der Stadtwerketurm wird in Duisburg anlässlich des Christopher Street Days (CSD) am Samstag in Regenbogenfarben angestrahlt. „Ich bin stolz, dass wir in diesem Jahr erstmals den Stadtwerketurm in Regenbogenfarben erstrahlen lassen“, erklärte Oberbürgermeister Sören Link.

Neben Stadtwerketurm sollen auch die Schauinslandreisen-Arena und die Five Boats im Innenhafen als Zeichen für Toleranz bunt leuchten. Eine Regenbogenfahne wird vor dem Stadttheater und dem Rathaus gehisst.

CSD in Duisburg: Demo mit Abschlusskundgebung in der Innenstadt

Der CSD wird von 12 bis 14 Uhr unter dem Motto „Queeres Leben braucht Platz – vor Ort und im Grundgesetz“ von Du Gay e.V. in der Innenstadt ausgerichtet.

Nach einem Demozug vom Rathaus zum Stadttheater folgt auf dem Opernplatz eine Abschlusskundgebung.

