Duisburger Stadtteile: Inzidenzen zwischen 0 und 180

Zwischen dem 11. Oktober und 17. Oktober gab es in Duisburg etwas weniger positive Corona-Tests als in der Woche davor.

Duisburg. Bei den Infektionszahlen in den Stadtteilen gab es zuletzt weniger Ausreißer. Alle Zahlen für die 46 Stadtteile und sieben Bezirke in Duisburg.

Das Infektionsgeschehen in Duisburgs Stadtteilen hat sich in der zurückliegenden Woche nur geringfügig verändert. Stadtweit sank die Sieben-Tage-Inzidenz zwischen dem 11. Oktober und 17. Oktober um 15,0 auf 41,5. Nur in einem von sieben Bezirken stieg dieser Wert – in Walsum um 25,9 auf 55,8. Auffällig: Es gab zuletzt nur wenige Ausreißer, also kaum Stadtteile mit extrem hoher Inzidenz oder aber einer Inzidenz von 0.

Die detaillierten Zahlen hat die Stadt Duisburg wie gewohnt am Dienstag veröffentlicht. Am wenigsten neue Corona-Fälle wurden demnach im Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl gemeldet (8; Sieben-Tage-Inzidenz 19,5), die meisten im Bezirk Mitte (45; 41,5). Die Sieben-Tage-Inzidenz, für die die Fallzahlen auf 100.000 Einwohner umgerechnet werden, war in Walsum mit 55,8 am höchsten.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Fünf Stadtteile in Duisburg ohne neue Corona-Fälle

Zu Walsum gehört mit Fahrn der stadtweit einzige Ortsteil mit einer Inzidenz von über 100. Dem Wert von 179,9 – ein Anstieg um 141,1 – lagen 14 bestätigte Neuinfektionen zugrunde (+11). In Vierlinden wurden acht neue Corona-Fälle gemeldet (Inzidenz 67,2; +42,0), in den übrigen Walsumer Stadtteilen waren es nirgendwo mehr als zwei neue Fälle.

Weniger als halb so viele Neuansteckungen im Vergleich zur Woche davor wurden in Homberg/Ruhrort/Baerl gemeldet (von 7 auf 8; Sieben-Tage-Inzidenz 41,5; -22,0). Insbesondere Hochheide verzeichnete einen starken Rückgang der Fallzahlen von 13 auf 2 (Inzidenz 13,1; -72,1).

Außer Wehofen (Walsum) lagen alle Stadtteile ohne neue Corona-Fälle im Bezirk Süd: In Rahm, Huckingen, Ungelsheim und Hüttenheim betrug somit auch die Sieben-Tage-Inzidenz 0.

Von den 45 bestätigten Infektionen in Duisburg-Mitte handelte es sich in 13 Fällen um Menschen aus Hochfeld (Inzidenz 71,6). Kein weiterer Mitte-Stadtteil wies eine Inzidenz von mehr als 50 auf. Die wenigsten Ansteckungen ereigneten sich laut den Zahlen der Stadt in den Ortsteilen Altstadt und Neudorf-Süd (jeweils eine).

Zur Erinnerung: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist umso stärkeren Schwankungen unterworfen, je weniger Einwohner ein Stadtteil hat. Im kleinen Neuenkamp mit 4901 Einwohnern reichen zwei bestätigte Corona-Fälle für eine Inzidenz von 40,8, im ungleich größeren Marxloh (21.203 Einwohner) führen fünf neue Fälle zu einer Inzidenz von lediglich 23,6.

>>Alle Corona-Zahlen für alle Duisburger Stadtteile und Bezirke

So ist unsere Übersicht aufgebaut: Bezirk bzw. Stadtteil (Einwohnerzahl 30.9.2021): 7-Tage-Inzidenz am 17.10.21 (Differenz zur 7-Tage-Inzidenz am 10.10.21) / Neu gemeldete Fälle vom 11.10. bis 17.10.21 (Differenz zur Anzahl neu gemeldeter Fälle vom 4.10. bis 10.10.21)

Bezirk Walsum (50.212): 55,8 (+25,9) / 28 (+13)

Aldenrade (13.931): 14,4 (-43,0) / 2 (-6)

Alt-Walsum (4235): 47,2 (+47,2) / 2 (+2)

Fahrn (7783): 179,9 (+141,4) / 14 (+11)

Overbruch (4998): 40,0 (+40,0) / 2 (+2)

Vierlinden (11.910): 67,2 (+42,0) / 8 (+5)

Wehofen (7355): 0,0 (-13,6) / 0 (-1)

Bezirk Hamborn (75.546): 33,1 (-30,4) / 25 (-23)

Alt-Hamborn (11.066): 54,2 (-18,1) / 6 (-2)

Marxloh (21.203): 23,6 (-47,1) / 5 (-10)

Neumühl (17.593): 28,4 (-34,1) / 5 (-6)

Obermarxloh (13.800): 58,0 (+21,8) / 8 (+3)

Röttgersbach (11.884): 8,4 (-67,3) / 1 (-8)

Bezirk Meiderich/Beeck (72.578): 55,1 (-22,1) / 40 (-16)

Beeck (11.502): 43,5 (-43,4) / 5 (-5)

Beeckerwerth (3721): 26,9 (0,0) / 1 (0)

Bruckhausen (5529): 18,1 (0,0) / 1 0)

Laar (6571): 30,4 (0) / 2 (0)

Mittelmeiderich (18.303): 71,0 (+16,4) / 13 (+3)

Obermeiderich (16.795): 83,4 (-29,7) / 14 (-5)

Untermeiderich (10.157): 39,4 (-88,6) / 4 (-9)

Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl (40.923): 19,5 (-22,0) / 8 (-9)

Alt-Homberg (14.955): 13,4 (-6,7) / 2 (-1)

Baerl (5088): 59,0 (+59,0) / 3 (+3)

Hochheide (15.263): 13,1 (-72,1) / 2 (-11)

Ruhrort (5617): 17,8 (0,0) / 1 (0)

Bezirk Mitte (108.377): 41,5 (-7,4) / 45 (-8)

Altstadt (8360): 12,0 (-23,9) / 1 (-2)

Dellviertel (14.021): 35,7 (-7,1) / 5 (-1)

Duissern (14.662): 47,7 (+27,2) / 7 (+4)

Hochfeld (18.168): 71,6 (+5,5) / 13 (+1)

Kaßlerfeld (3754): 53,3 (-53,3) / 2 (-2)

Neudorf-Nord (14.337): 41,8 (+27,9) / 6 (+4)

Neudorf-Süd (12.194): 8,2 (-82,0) / 1 (-10)

Neuenkamp (4901): 40,8 (-20,4) / 2 (-1)

Wanheimerort (17.980): 44,5 (-5,6) / 8 (-1)

Bezirk Rheinhausen (78.171): 30,7 (-26,9) / 24 (-21)

Bergheim (20.459): 29,3 (-9,8) / 6 (-2)

Friemersheim (11.957): 25,1 (0,0) / 3 (0)

Hochemmerich (17.876): 50,3 (-28,0) / 9 (-5)

Rheinhausen-Mitte (10.767): 18,6 (-102,1) / 2 (-11)

Rumeln-Kaldenhausen (17.112): 23,4 (-17,5) / 4 (-3)

Bezirk Süd (72.909): 31,5 (-1,4) / 23 (-1)

Bissingheim (3148): 31,8 (-31,7) / 1 (-1)

Buchholz (13.991): 21,4 (+7,1) / 3 (+1)

Großenbaum (10.042): 39,8 (+19,9) / 4 (+2)

Huckingen (9568): 0,0 (-10,5) / 0 (-1)

Hüttenheim (3453): 0,0 (-57,9) / 0 (-2)

Mündelheim (6106): 81,9 (+32,8) / 5 (+2)

Rahm (5736): 0,0 (-17,4) / 0 (-1)

Ungelsheim (2938): 0,0 (0,0) / 0 (0)

Wanheim-Angerhausen (12.894): 62,0 (0,0) / 8 (0)

Wedau (5033): 39,7 (-19,9) / 2 (-1)

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg