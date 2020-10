Duisburger Stadtradler schaffen 265.701 Kilometer

Duisburg. Bei der Kampagne Stadtradeln haben die Radfahrer aus Duisburg ein Rekordergebnis. Im Städtevergleich gab es dafür den dritten Platz.

Bei der Kampagne Stadtradeln haben die Teilnehmer in Duisburg in der Zeit vom 5. bis 25. September insgesamt 265.701 Kilometer zurückgelegt. Beteiligt haben sich 959 aktive Radfahrer in 108 Teams. Diese Bilanz zieht der Klimaschutzbeauftragte der Stadt Duisburg, Karl-Heinz Frings.

Es wurden so rechnerisch ca. 39.000 kg an CO2-Emissionen vermieden. Damit wurden, trotz der durch Corona außergewöhnlichen Umstände, die Leistungen der letzten Jahre nochmals übertroffen. Im vergangenen Jahr hatten sich in Duisburg insgesamt 1.008 Radfahrer aktiv beteiligt und dabei 255.651 Kilometer erradelt.

Duisburg hinter Essen und Dortmund in der Metropole Ruhr

Unter den teilnehmenden Kommunen der Metropole Ruhr belegt Duisburg mit den meisten Radkilometern hinter Essen und Dortmund den dritten Platz. Die Fahrradfahrer der gesamte Metropole Ruhr haben in 17 teilnehmenden Kommunen 2.866.863 Kilometer zurückgelegt. Auch das ist ein neuer Rekord.

In der Einzelwertung hat der aktivste Radler in Duisburg alleine 2.163 km erfahren. „Eine wirklich bemerkenswerte Leistung“, so Frings. Das Team “Die Holdies“ liegt in der Kategorie 2-3 Personen mit 1.124 Kilometern/Person vorn. Bei der Teamwertung 4 bis 10 Personen hat das Team „Pony Riders“ mit 841 km/Person die Nase vorn. In der Teamwertung mehr als 10 Personen siegt das Team „Fraunhofer IMS“ mit 518 km/Pers.

Empfang für die fleißigsten Radler im Rathaus

Alle Preisträger werden per E-Mail benachrichtigt und zu einem Empfang ins Rathaus eingeladen. Wegen der Corona-Pandemie kann in diesem Jahr pro Team nur eine Person einladen werden. „Ich möchte mich ganz herzlich für Ihr Engagement bedanken“, so Karl-Heinz Frings. „Trotz der widrigen Umstände war Stadtradeln wieder eine tolle Werbung für das Radfahren. Bleiben Sie dem Rad auch weiterhin treu und lassen Sie, so oft es Ihnen möglich ist, das Auto stehen und nutzen Sie das emissionsfreie Verkehrsmittel Fahrrad.“

