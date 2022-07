Duisburger Stadtfest: Auch Karnevalisten machen Programm

Prinz Kai-Uwe Otto und die Kinderprinzencrew werden sich - wie hier bei der Wahl im April - dem Publikum beim Stadtfest am 24. Juli vorstellen.

Duisburg. Auch Duisburgs Karnevalisten steuern ein Programm für das diesjährige Duisburger Stadtfest bei. Präsident Michael Jansen nennt die Details.

Die Bühne am Kuhtor wird am Sonntag, 24. Juli, ab 11 Uhr wieder zum Treffpunkt für die Duisburger Karnevalisten und alle, die dem närrischen Treiben in der Stadt ganz ohne Verkleidung und „Helau“ näher kommen wollen.

Bis 16 Uhr sorgt der Hauptausschuss Duisburger Karneval (HDK) im Rahmen des Stadtfestes wieder für Musik und gute Laune. Mit dabei: der neue Prinz, Kinderprinzenpaar und die Kölner „Domstürmer“.

Freunde kölscher Töne und solche, die es werden wollen, dürfen sich auf die „Domstürmer“ freuen. Die 2006 gegründete Band wurde durch Titel wie „Mach Dein Ding“ oder „Ohne Dom, ohne Ring, ohne Sunnesching“ bekannt. Auch Sänger und Entertainer Philipp Godart hat was drauf. Der Musiker hat seinen Lebensmittelpunkt inzwischen zwar ebenfalls nach Köln verlegt, soll seine Wurzeln aber in Duisburg haben.

Duisburger Stadtfest: Auch Prinz und Kinderprinzen stellen sich vor

Selbstverständlich werden sich dem Publikum am Schiffsbugbrunnen auch der designierte Duisburger Prinz Kai-Uwe Otto und seine jungen Kollegen von der Kinderprinzencrew vorstellen. Und im Laufe des Programms wird auch die spannende Frage gelüftet, wessen Luftballon beim Kinderfest des HDK Ende Mai die weiteste Strecke zurück legte und wo er landete.

„Die Karnevalisten nutzen wieder die Gelegenheit, sich während des Stadtfestes mit einem kleinen Beitrag am großen Programm zu beteiligen“, so HDK-Präsident Michael Jansen.

Wie schon in der Vergangenheit soll es ein großes Familientreffen werden. „Aber wir freuen uns über jeden Duisburger, der kein Karnevalist ist und einfach mal vorbei kommt. Wir beantworten auch gerne jede Frage zu unserem schönen Brauchtum“, so Jansen. Die Vertreter der mehr als 30 Mitgliedsvereine des HDK werde man im Zweifelsfalle an den Aufschriften auf ihren bunten T-Shirts erkennen können.

