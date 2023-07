Duisburger Stadtfest 2023 gestartet: Bilder, Tops und Flops

Duisburg. Das Duisburger Stadtfest ist nun gestartet. Wie sieht das Programm aus? Wir berichten vier Tage lang im Live-Blog aus der Innenstadt.

Das Duisburger Stadtfest soll von Donnerstag bis Sonntag wieder Zehntausende in die Innenstadt locken. Im vergangenen Jahr überraschte der Besucheransturm die Macher positiv. Und was kommt 2023? Welche Musiker gehören neben Ray Wilson, Olaf Henning und Jörg Bausch zum Programm? Was sind die Tops und die Flops? Wir berichten im Live-Blog:

Wer tritt beim Duisburger Stadtfest 2023 auf?

Der Donnerstag beim Stadtfest: Programm ist gestartet

17 Uhr: Mit etwas Verspätung hat Oberbürgermeister Sören Link das Stadtfest mit dem traditionellen Fassanstich auch offiziell eröffnet. Eigentlich hat der OB Urlaub, diesen Termin wollte er jedoch nicht absagen.

Der offizielle Fassanstich mit Oberbürgermeister Sören Link. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Bis zum Sonntag stehen zahlreiche Musiker auf den zwei Bühnen, unter anderem Ex-Genesis-Sänger Ray Wilson sowie die Schlagergrößen Olaf Henning und Jörg Bausch. Zwischen König-Heinrich-Platz und Kuhtor locken darüber hinaus viele Gastro-Stände. Auf der Wiese der hängenden Gärten ist ein kleiner Biergarten aufgebaut. Mit einem Kinderkarussell, einem elektrischen Fußballtor, einer Hüpfburg und einem Bungee-Trampolin gibt es diesmal auch ein Angebot für die kleinen Besucher (Top Nummer eins)

11 Uhr: Auf dem König-Heinrich-Platz finden gerade noch die letzten Aufbauarbeiten statt. Heute Nachmittag startet dann ab 16 Uhr auf den beiden Bühnen das musikalische Programm. Den offiziellen Teil erledigt dann um 16.30 Uhr Oberbürgermeister Sören Link mit dem Fassanstich.

Ob das Wetter in den kommenden Tagen ein Top oder ein Flop wird, ist noch etwas unklar. Zum Auftakt soll es aber erstmal trocken bleiben.

2022 erlebt das Duisburger Stadtfest einen Besucheransturm. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

