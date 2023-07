Duisburger Stadtfest 2023: Das komplette Programm

Olaf Henning ist auch beim Stadtfest 2023 in Duisburg wieder mit dabei.

Duisburg. Wer tritt beim Duisburger Stadtfest 2023 auf? Das komplette Programm auf den beiden Bühnen in der Innenstadt mit einigen bekannten Namen.

Vier Tage lang wird die Innenstadt vom 20. bis 23. Juli beim Duisburger Stadtfest zur Partymeile. Zum zehnten Mal in zwölf Jahren locken die Veranstalter mit jeder Menge Live-Musik – umsonst und draußen.

Wer tritt beim Duisburger Stadtfest 2023 auf?

Das erfolgreiche Konzept von Programmchef Bülent Aksen bleibt dabei unverändert: Jeder Tag steht für ein Musikgenre. Trotz Kritikern, die bei den Stadtfesten der Vorjahre zu wenig Abwechslung bemäkelten, hält er an bekannten Gesichtern fest. Sie werden auf der Stadtwerke Bühne am König-Heinrich-Platz und der Mitsubishi-Brüggemann-Bühne am Kuhtor auftreten. Hier die detaillierte Programmübersicht für beidas Duisburger Stadtfest 2023:

Vier Tage lang findet das Stadtfest in der Duisburger City statt. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Donnerstag, 20. Juli: Es wird rockig

Stadtwerke-Bühne

16 Uhr: Haki

16.30 Uhr: Begrüßung durch Oberbürgermeister Sören Link mit Fassanstich

17.30 Uhr: D-Purple (Deep-Purple-Tributeband)

19.30 Uhr :H.A.N.D. featuring Michael Bormann (Bon-Jovi-Tribute)

21 Uhr: DJ Danny

Mitsubishi-Brüggemann-Bühne

16 Uhr: Atomics-Revival-Band

18 Uhr: Moan Jam

20 Uhr: King/Bon

Freitag, 21. Juli: Der Pop-Tag beim Stadtfest

Stadtwerke-Bühne

16 Uhr: The Bluebones

17.30 Uhr: Cold as Ice

19.30 Uhr: Ray Wilson, anschließend DJ Bull

Mitsubishi-Brüggemann-Bühne

15.30 Uhr :Linus Ntoso

16 Uhr: H.E.L.P. (History of ELP)

18 Uhr: Patricia Vonne

20 Uhr: Ilja`s Richter

Ray Wilson spielt am Freitagabend auf der Stadtwerke-Bühne. Foto: jos

Samstag, 22. Juli: Alles dreht sich um deutschsprachige Musik und Schlager

Stadtwerke-Bühne

15 Uhr: Janine Marx

15.30 Uhr: Carinos

16.30 Uhr: Angelika Ewa Turo

17.30 Uhr: Nico Gemba

18.30 Uhr: Marry

19.30 Uhr: Bata Illic

20.30 Uhr: Olaf Henning

21.30 Uhr: Jörg Bausch

22.30 Uhr: DJ Domic

Mitsubishi-Brüggemann-Bühne

15.30 Uhr: We3N

17.30 Uhr: Kapelle Krebs

19 Uhr: Der Butterwegge

21 Uhr: Georg Zimmermann

22.30 Uhr: The Rocking Waves

Der Auftritt von Jörg Bausch ist das Highlight am Samstag. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Sonntag, 23. Juli: Der Traditionstag

Stadtwerke-Bühne

11 Uhr: Sommer-Biwak Hauptausschuss Duisburger Karneval

16 Uhr: Trikotpräsentation Füchse Duisburg mit den Redfoxx Cheerleadern

16.30 Uhr: Uhr: Mannschafts-Präsentation MSV Duisburg (Herren)

17 Uhr: Peter Bursch´s All Star Band Mitsubishi-Brüggemann-Bühne

Mitsubishi-Brüggemann-Bühne

12 Uhr: Alexx Marrone

13 Uhr: Känk aus Duisburg (Euro-Rock)

14 Uhr: De Gang van Zaken aus Nijmegen (Euro-Rock)

15 Uhr: Bowling Guys aus Calais (Euro-Rock)

16 Uhr: Diarchija aus Litauen (Euro-Rock)

>>Mehrere Zehntausend Besucher 2022

Veranstalter des Stadtfestes ist Ralf Pape mit seiner Agentur. Finanziert wird die Open-Air-Veranstaltung von vielen Stadttöchtern wie DVG, Gebag und den Stadtwerken, außerdem der Sparkasse, König Pilsener, Haniel und Duisport sowie dem Autohändler Mitsubishi-Brüggemann.

2022 waren in der Innenstadt mehrere Zehntausend Besucher an den vier Tagen mit dabei.

