Duisburger „Spieltrieb“: Premiere für „Kontaktversuchungen“

Wie in Kontakt bleiben, wenn es Kontaktverbote gibt? Der Duisburger „Spieltrieb“ geht der Frage in „Kontaktversuchungen" nach.

Duisburg. Der „Spieltrieb“ am Schauspiel Duisburg hat das Online-Stück „Kontaktversuchungen“ selbst entwickelt: zwischen Theater und Lagerfeuerabend.

Als Vorgeschmack auf gemeinsame Abende und Theatererlebnisse zeigt das Ensemble von Spieltrieb, dem Jugendclub am Schauspiel Duisburg, seine neue Stückentwicklung „Kontaktversuchungen“, die Besucher und Besucherinnen in eine außergewöhnliche Online-Welt führt. Die Premiere ist am Donnerstag, 3. Juni, um 19.30 Uhr auf der Online-Plattform Zoom. Weitere Vorstellungen sind am 6., 13. und 19. Juni, ebenfalls um 19.30 Uhr.

„Irgendwo zwischen Theater und Lagerfeuerabend“ bewegt sich das Stück „mit poetischen Bildern und komischen Einlagen, mit philosophischen Gedanken und viel Musik“, so Dramaturg Florian Götz. Der Eintritt ist kostenlos, die Vorstellungen sind jedoch teilnehmerbeschränkt. Anmeldungen mit Angabe des Wunschtermins gehen per E-Mail an Theaterreferentin Britta Fehlberg unter b.fehlberg@stadt-duisburg.de

Neun Spieler zwischen 18 und 30 sind dabei

Götz hat das Stück mit den beiden großen Nachwuchstalenten Jule Pichler und Robin Lascheit entwickelt, die inzwischen an der Hochschule Osnabrück Theaterpädagogik studieren. Mit neun Spielern zwischen 18 und 30 Jahren geht es um das Thema „Begegnung“. Passend zum Thema gibt es auch einige Momente, in denen Begegnungen zwischen Spielern und Publikum entstehen können. Aber man kann auch zuschauen, ohne die eigene Kamera und das Mikrofon einzuschalten.

